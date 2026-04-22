¿Qué es la bacteria ‘come carne’ Vibrio vulnificus? Estudio en agua de Long Island alerta: puede matarte en 48 horas

Una bacteria conocida como "come carne", identificada como Vibrio vulnificus, fue detectada en cuerpos de agua de Long Island, en Estados Unidos ; investigadores advierten que puede provocar infecciones graves y que hasta 20 por ciento de los casos podrían ser mortales en menos de 48 horas .

El hallazgo fue confirmado por un equipo científico de la Universidad de Stony Brook, que identificó focos activos de esta bacteria en estanques y zonas costeras; el riesgo aumenta en personas con heridas abiertas o sistemas inmunológicos debilitados , ya que el microorganismo puede ingresar directamente al cuerpo a través del agua contaminada.

De acuerdo con los especialistas, Vibrio vulnificus es una bacteria que vive en ambientes marinos y salobres; cuando entra al organismo puede provocar infecciones severas que destruyen tejido en poco tiempo, lo que explica su apodo de "come carne".

¿Dónde se detectó la bacteria 'come carne' y por qué preocupa?

Los estudios, comandados por el Dr. Christopher Gobler, profesor de la Universidad de Stony Brook y ecólogo de la Facultad de Ciencias Marinas y Atmosféricas, identificaron su presencia en distintas zonas de Long Island , incluyendo estanques y bahías donde el agua dulce se mezcla con agua salada; estos entornos favorecen su crecimiento, especialmente durante temporadas de calor.

Investigadores explican que su expansión está relacionada con varios factores que se combinan: el aumento de temperatura del agua, la contaminación por nitrógeno proveniente de sistemas sépticos y la proliferación de algas; estos elementos reducen el oxígeno en el agua y crean condiciones ideales para que la bacteria se multiplique.

El antecedente más preocupante ocurrió en 2023 , cuando tres personas murieron tras entrar en contacto con esta bacteria en la región; desde entonces, los monitoreos han aumentado debido al riesgo que representa su reaparición en nuevas zonas.

Además, especialistas han detectado que no solo afecta a humanos; también se han registrado casos en animales, incluyendo perros que enfermaron tras consumir agua contaminada, lo que refuerza la alerta sobre su presencia en el entorno.

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¿Quiénes están en mayor riesgo y qué recomiendan los expertos?

Los expertos advierten que las personas mayores, quienes tienen enfermedades crónicas o el sistema inmunológico comprometido, así como quienes presentan heridas abiertas, deben evitar el contacto con agua en estas zonas, especialmente durante el verano.

También recomiendan evitar nadar en áreas donde haya escurrimientos o mezcla de agua dulce con salada, ya que es ahí donde se concentran mayores niveles de la bacteria.

Aunque no se han reportado nuevas muertes recientes en Long Island, los investigadores señalan que el riesgo sigue presente y podría aumentar con el calentamiento del agua, por lo que el monitoreo continuará en los próximos meses.