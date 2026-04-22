Dólar hoy 22 de abril: ¿Es buen momento para comprar o vender divisas?

¿Planeas cambiar divisas? El precio del dólar estadounidense arranca este miércoles 22 de abril de 2026 con un ligero repunte en su cotización.

Los inversionistas están preocupados por la guerra entre Estados Unidos e Irán, a pesar de que Donald Trump extendiera el cese al fuego con el fin de que el régimen iraní brindara una propuesta unificada para terminar el conflicto.

Precio del dólar hoy 22 de abril de 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se coloca en 16.30 pesos a la compra y en $17.09 pesos mexicanos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de la jornada de este miércoles.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 22 de abril de 2026?

¡Atención! En Tijuana, el precio del dólar se ubica en $17.32 pesos a la venta. Es importante considerar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad.

Precio del dólar canadiense hoy 22 de abril de 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca registra un precio de $10.40 pesos a la compra y de $13.49 pesos mexicanos a la venta en ventanilla bancaria al arranque del día.

Si planeas cambiar dinero, puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, cuyo horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Así amaneció el Bitcoin hoy|google.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 22 de abril de 2026?

El Bitcoin inició la jornada en 78 mil 822 dólares por unidad, con un alza de 3.23% respecto a su cierre anterior.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda comenzó el día en 1 millón 367 mil 571 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 22 de abril de 2026?

El petróleo registró un aumento en su precio del 2%, con lo que eliminó las pérdidas de días anteriores, debido a los ataques a al menos tres barcos cargueros en el estrecho de Ormuz, así como una falta de pláticas entre Estados Unidos e Irán.