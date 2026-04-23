Cae en Argentina implicado en asesinato de Miguel Uribe Turbay, excandidato presidencial de Colombia

Brayan Ferney Cruz Castillo fue detenido en Buenos Aires, Argentina, acusado de participar en el asesinato del senador y excandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, atacado a tiros el 7 de junio de 2025 durante un mitin en Bogotá; el político murió semanas después por las heridas.

El hombre, buscado con ficha roja de Interpol, fue capturado cuando acudió a un juzgado en la capital argentina, donde tenía que presentarse por un caso de robo de vehículo; su ubicación fue posible tras el seguimiento de autoridades colombianas que ya lo tenían identificado dentro de la red que apoyó el ataque.

El ataque que marcó a Colombia

Las investigaciones señalan que Cruz Castillo no fue el autor material del atentado, pero sí habría tenido un rol en la logística; su nombre aparece ligado a la estructura que siguió los movimientos del senador para identificar rutinas, recorridos y puntos vulnerables antes del ataque.

De acuerdo con autoridades, el detenido mantenía una relación cercana con Katherine Andrea Martínez, condenada por su participación en el caso, quien estuvo vinculada al traslado del arma utilizada; este vínculo refuerza la hipótesis de una red organizada que operó en distintas fases del crimen.

La red detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay

El atentado contra Miguel Uribe Turbay no fue un hecho aislado; la justicia colombiana ha señalado que detrás del ataque hay una estructura criminal con funciones específicas, desde la planeación hasta la ejecución, lo que explica el número de personas detenidas en el caso.

El ataque ocurrió en pleno acto público, cuando el senador daba un discurso en un parque de Bogotá; el momento quedó registrado en video y provocó una reacción inmediata en el país, al recordar episodios de violencia política que marcaron décadas anteriores.

Las investigaciones apuntan a que el crimen fue ordenado por integrantes de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC, con el objetivo de impactar el escenario político; hasta ahora, una decena de personas han sido detenidas, incluido el tirador.

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#Atención Capturado en Argentina Brayan Ferney Cruz Castillo, investigado por estar presuntamente involucrado en el atentado contra el senador y candidato a la Presidencia Miguel Uribe Turbay. El hombre era novio de Katherine Andrea Martínez, conocida como ‘Gabriela’, quien… pic.twitter.com/B19gBFmj3h — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 22, 2026

Qué sigue tras la captura en Argentina

Cruz Castillo permanece bajo custodia en Argentina y enfrenta un proceso de extradición para ser trasladado a Colombia; su situación migratoria irregular y una orden de expulsión previa facilitaron su localización por parte de las autoridades.

El caso continúa abierto y bajo seguimiento internacional; la captura en Argentina representa un avance en la investigación, pero no cierra el proceso, que aún busca esclarecer completamente cómo se organizó el asesinato de Miguel Uribe Turbay y quiénes participaron en cada etapa.