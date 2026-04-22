VIDEO | “No, gracias": Amable ladrón atraca hotel en Ohio

Cuando sucede un asalto en algún negocio, es típico que el ladrón actúe con violencia: saca un arma, a gritos amenaza al personal o a los clientes, arrebata y lanza cosas e incluso dispara. No obstante, en Estados Unidos, un caso extraño sucedió donde el ladrón saludó, pedía las cosas por favor y se fue tranquilamente del lugar.

El video del asalto viral en el hotel Red Roof Inn de Ohio

Esto pasó en el hotel Red Roof Inn en el condado de Franklin, en Ohio, alrededor de las 5:30 de la madrugada del 14 de abril de 2026. Un hombre con lentes oscuros, una sudadera negra, una gorra negra y un cubrebocas se acercó a la recepción.

“Uff, estoy cansado. ¿Cómo estás?” le dijo a la recepcionista y le dio una bolsa de tela. Acto seguido, le exigió que entregue el dinero, mientras él se lleva la mano a uno de los bolsillos, para dar la impresión de que llevaba un arma, señala la Oficina del Sheriff.

¿Quién es el "ladrón más educado"? Los detalles del extraño robo

El sujeto le pidió que le dé sólo los billetes que tenía en la caja registradora y en una bolsa de seguridad.

La grabación de una cámara de seguridad del local, difundida por las autoridades, muestra cómo estira el brazo sobre el mostrador para tomar la bolsa de dinero, y luego dice "Gracias".

La empleada, manteniendo la compostura, le pregunta si desea los rollos de monedas. "No, estoy bien, gracias", responde él antes de abandonar el lugar. La empleada le alcanza a responder: “De acuerdo, tenga una linda noche”.

Este contraste entre la amenaza y la cortesía ha generado revuelo en redes sociales, donde usuarios lo llaman el "ladrón más educado de Ohio".

La respuesta de la Oficina del Sheriff del condado de Franklin

Los detectives de la Oficina del Sheriff del condado de Franklin rastrean al hombre, quien huyó en una camioneta de color oscuro. Publicaron el video con el objetivo de identificar al sospechoso y piden la colaboración de la comunidad.

