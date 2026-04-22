Terremoto en el Pentágono: El Secretario de Marina de Estados Unidos, John Phelan, es destituido con efecto inmediato

Lo que parecía una tarde tranquila en Estados Unidos se convirtió en un caos administrativo que resuena hasta nuestras fronteras. El anuncio fue seco y cortante: la destitución de John Phelan como Secretario de la Marina es un hecho.

Sin ceremonias de despedida ni agradecimientos públicos por ‘años de servicio’, el Pentágono simplemente cerró la puerta tras él.

STATEMENT:



Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.



On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.



We wish… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026

En México, donde estamos acostumbrados a los cambios de gabinete, esto podría parecer un trámite más, pero en el corazón militar de la potencia vecina, un despido ‘con efecto inmediato’ es sinónimo de una crisis profunda o de una diferencia irreconciliable con el mando superior.

¿Por qué destituyeron a John Phelan? Las teorías del Pentágono

La gran incógnita es el motivo real. Apenas ayer, el ahora exsecretario sonreía ante las cámaras y hablaba de presupuestos. ¿Qué cambió en 24 horas? La teoría más fuerte apunta a una ‘limpieza de mando’ orquestada por el polémico Secretario de Guerra, Pete Hegseth.

La destitución de John Phelan no es la primera; se suma a la del general Randy George apenas hace 20 días. Todo indica que se está eliminando a cualquier líder que no esté alineado al 100% con la nueva y agresiva visión de guerra de la actual administración.

Cuando los generales y secretarios empiezan a caer como fichas de dominó, suele ser porque quienes están arriba buscan un control absoluto sobre las tropas.

El peligro para México: Bloqueos navales y el fantasma de la guerra

¿Por qué debería importarnos esto en México? La respuesta está en el mar. La destitución de John Phelan ocurre justo cuando la Marina estadounidense mantiene un bloqueo en los puertos de Irán.

Phelan era visto como un perfil moderado, alguien que buscaba la diplomacia antes de disparar. Su salida y el ascenso interino de Hung Cao (un perfil mucho más duro) sugiere que Estados Unidos podría estar abandonando la cautela.

Si el conflicto en el Estrecho de Ormuz escala por una decisión militar más agresiva, el impacto en el precio del petróleo y, por ende, en la gasolina que pagamos aquí, sería inmediato.

La estabilidad de la Marina de nuestro principal socio comercial es, nos guste o no, nuestra estabilidad económica.

¿Quién es Hung Cao y qué sigue tras la salida de Phelan?

Tras confirmarse la destitución de John Phelan, el mando ha pasado a manos de Hung Cao. Este cambio no es menor; Cao es conocido por su postura de ‘puño de hierro’.

Mientras el Pentágono guarda silencio oficial, los analistas sugieren que el Departamento de Defensa está preparándose para una postura mucho más confrontativa a nivel global.

La incertidumbre sobre quién ocupará el cargo de forma permanente deja a la flota más poderosa del mundo en un estado de pausa tensa, esperando a ver quién será el siguiente en la lista de despidos de lo que podría ser una purga militar.