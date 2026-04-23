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El sur en llamas: La crisis por los incendios forestales en Georgia, EU, y la sombra de ‘Helene’

El gobernador Brian Kemp declara emergencia por los históricos incendios forestales en Georgia. La devastación de ‘Helene’ y la sequía avivan el fuego.

Estado de emergencia por los incendios forestales en Georgia obligan a evacuaciones
Estado de emergencia por los incendios forestales en Georgia obligan a evacuaciones | Captura de pantalla

Escrito por: Viridiana Castillo

La devastación ambiental ha encendido las alertas máximas en el sur de Estados Unidos, donde una histórica ola de incendios forestales avanza sin control por el territorio de Georgia, forzando a miles de residentes a abandonar sus hogares de manera definitiva.

La magnitud del fuego, alimentada por condiciones climáticas adversas, ha rebasado por completo los promedios de la última década, transformando el paisaje en una zona de desastre que requiere intervención inmediata.

Un estado de emergencia sin precedentes recientes

Ante la velocidad de propagación de las llamas, el gobernador Brian Kemp no tuvo otra opción que declarar el estado de emergencia para 91 condados. Con esta medida, se logra liberar fondos de contingencia y acelerar el despliegue tanto de la Guardia Nacional como de recursos federales.

Las autoridades advierten que las brigadas actuales están operando al límite de su capacidad, enfrentándose a un escenario donde los recursos de contención se agotan rápidamente frente a la voracidad del siniestro.

El combustible perfecto: La sequía y el rastro de 'Helene'

Para entender la ferocidad de estos incendios forestales que castigan a Georgia, es indispensable analizar el cóctel climático que azota la región. Actualmente, el estado enfrenta una sequía extrema clasificada en el nivel D4, acompañada de niveles de humedad que se han desplomado por debajo del 20 por ciento.

Sin embargo, el factor más letal es el legado de destrucción que dejó a su paso ‘Helene’. Las tormentas derribaron miles de árboles y dejaron toneladas de escombros esparcidos por los bosques del sur. Toda esta vegetación, ahora completamente muerta y seca, funciona como pólvora para el fuego, permitiendo que las llamas salten enormes distancias impulsadas por los fuertes ráfagas de la temporada.

Devastación en Pineland Road y Highway 82

El centro de operaciones mantiene la vigilancia sobre dos frentes críticos que han provocado el mayor número de daños estructurales y desplazamientos humanos.

En el condado de Clinch, el fuego de Pineland Road ya devoró más de 16 mil 500 acres. Su avance a través de zonas pantanosas ha vuelto casi imposible el ingreso de cuadrillas terrestres, limitando la respuesta a descargas aéreas que apenas han logrado un diez por ciento de contención.

Simultáneamente, el frente de Highway 82, en el condado de Brantley, avanza con una agresividad inusitada. Aunque su extensión ronda los 5 mil acres, su cercanía con zonas residenciales forzó el cierre inmediato de escuelas y la emisión de órdenes de evacuación obligatoria.

Hasta el momento, los reportes preliminares de las autoridades confirman la pérdida de al menos medio centenar de viviendas y estructuras comerciales.

Prohibición histórica y el colapso en la calidad del aire

En un intento desesperado por evitar nuevos focos de ignición, la Comisión Forestal implementó la primera prohibición obligatoria de quemas al aire libre en su historia, abarcando más de medio centenar de condados.

Paralelamente, el impacto de los incendios forestales originados en Georgia ya se resiente a cientos de kilómetros de distancia; las espesas columnas de humo han deteriorado severamente la calidad del aire, encendiendo alertas sanitarias incluso en áreas metropolitanas densamente pobladas como Atlanta, donde se recomienda a la población vulnerable permanecer en espacios interiores.

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