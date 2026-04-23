Ataque en cafetería de Reino Unido: apuñala a un cliente, lo someten y se queda sentado esperando a la policía

Un ataque con cuchillo dentro de una cafetería en Bolton, Reino Unido, desató una escena de segundos marcada por la violencia y la reacción inmediata de la víctima. Un hombre ingresó al local y apuñaló a un cliente que estaba sentado, pero terminó siendo sometido y, minutos después, permaneció sentado esperando a la policía.

Los hechos ocurrieron la mañana del 21 de abril, cuando el agresor entró al establecimiento sin previo aviso; avanzó unos pasos hacia una mesa cercana a la entrada y, sin intercambio de palabras, lanzó un ataque directo con un cuchillo de cocina, impactando en el pecho izquierdo del joven que se encontraba consumiendo sus alimentos.

La reacción fue inmediata; el cliente atacado sujetó el brazo del agresor para evitar un segundo intento y comenzó a golpearlo repetidamente en el rostro; la secuencia se volvió caótica dentro de la cafetería, mientras trabajadores observaban la escena y trataban de intervenir sin ponerse en riesgo.

La pelea dentro de la cafetería y el momento en que el agresor pierde el control

En medio del forcejeo, la víctima mantuvo el control del arma sujetando la mano del atacante; los golpes continuaron hasta que el agresor comenzó a retroceder, visiblemente desorientado, lo que permitió que una empleada aprovechara el momento para tomar el cuchillo y retirarlo de la escena.

El atacante, ya sin el arma, quedó frente al mostrador sin intentar huir; el cliente herido, aún de pie, llevó su mano al pecho para revisar la lesión, mientras exigía al hombre que abandonara el lugar.

Las trabajadoras se acercaron para auxiliar al joven, quien logró mantenerse consciente gracias a que la herida no penetró profundamente; más tarde se supo que llevaba varias capas de ropa, lo que amortiguó el impacto del arma.

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🇬🇧 | Un hombre entró a una cafetería en Bolton, Reino Unido, y apuñaló a un cliente que se defendió a golpes.



Tras el ataque, el agresor se sentó tranquilamente a esperar a la policía.pic.twitter.com/yQfTM4M45M — Informa Cosmos (@InformaCosmos) April 22, 2026

Se sienta y espera a la policía: el cierre inesperado del ataque en Reino Unido

Tras el enfrentamiento, el agresor se alejó unos pasos y se sentó en una de las mesas de la cafetería; no intentó escapar, no volvió a acercarse a la víctima y permaneció inmóvil hasta la llegada de la policía.

Autoridades de Manchester confirmaron que un hombre de aproximadamente 50 años fue detenido por su presunta relación con el ataque; el caso está siendo investigado bajo una posible línea vinculada a salud mental.

El negocio informó que cerró temporalmente tras el incidente para facilitar las diligencias; además, agradeció públicamente al cliente que logró contener al agresor, destacando que su reacción evitó consecuencias mayores dentro del establecimiento.