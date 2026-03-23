Avión de Air Canada choca contra vehículo terrestre en aeropuerto de LaGuardia; mueren dos pilotos

La madrugada del lunes 23 de marzo, un avión de Air Canada Express chocó con un camión de bomberos durante el aterrizaje en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, causando la muerte de ambos pilotos, heridas a decenas de personas y el cierre temporal del aeropuerto .

Fueron liberados 32 de los 41 pasajeros a bordo, detalló Kathryn García, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

"El avión transportaba 72 pasajeros y cuatro tripulantes. El vehículo de extinción de incendios y rescate aéreo llevaba a dos oficiales", que sufrieron heridas graves, declaró García.

El avión regional CRJ-900, operado por Jazz Aviation, un socio de Air Canada, salió de Montreal y arribó al aeropuerto LaGuardia, cuando colisionó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios de aeronaves (ARFF, por sus siglas en inglés) que respondía a una emergencia aparte relacionada con un vuelo de United Airlines que había reportado un olor a bordo.

#IMPORTANTE | Se reporta el accidente de un avión (@AirCanada) en Nueva York, procedente de Montreal, que se habría estrellado contra un camión de bomberos.



Aún no hay cifra oficial de personas heridas. pic.twitter.com/MP1EZ2czIR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 23, 2026

El sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24 informó que la aeronave viajaba a aproximadamente 39 km/h cuando impactó contra el camión de bomberos. Mientras que el audio de LiveATC.net confirmó que el control de tráfico aéreo había estado dirigiendo a los vehículos de extinción de incendios para que prestaran asistencia a la aeronave de United minutos antes del incidente.

García indicó que se está investigando la causa de la colisión. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) ya fue notificada.

Our prayers this morning are with the families impacted by the ground collision at LaGuardia. The @FAANews is deploying a team to the site to support the @NTSB’s investigation.



Here’s the information I can share are this time:



-Last night, an Air Canada Express CRJ-900… https://t.co/YtDsNIu2uS — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) March 23, 2026

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