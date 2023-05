4 lesionados dejan accidentes automovilísticos nocturnos en CDMX

Durante la madrugada de este lunes, ocurrieron dos accidentes automovilísticos en la Ciudad de México (CDMX) en los que cuatro personas resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad; los percances se registraron en colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, a las que se movilizaron los cuerpos de emergencia para atender a los heridos, agilizar la vialidad y abanderar los choques para evitar otros casos.

El primero de los accidentes automovilísticos ocurrió al filo de la media noche, en el cruce de las calles 5 de Febrero y José María Izazaga, de la colonia Centro de la CDMX, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Además, reportan #choque en Calzada de Guadalupe debido al exceso de #velocidad.



Además, reportan #choque en Calzada de Guadalupe debido al exceso de #velocidad.



El reporte de @oscar_mendoza31 en @PrimeraLineaAM pic.twitter.com/J8FG5xy6Di — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 24, 2023

Pareja resultó lesionada en primer accidente automovilístico en zona Centro

Debido a la falta de pericia, el conductor de un vehículo compacto, chocó contra el camellón y los dos pasajeros se golpearon la cabeza.

Al lugar de este primer accidente llegaron dos ambulancias, una de un hospital particular y otra de la Cruz Roja; los paramédicos atendieron en el punto a una mujer y un hombre lesionados,que presentaban diversos golpes en la cara y en el cuerpo; aunque las heridas no fueron graves y no ameritaron que fueran trasladados a un hospital de la zona.

Auto se estrella contra camioneta en alcaldía Venustiano Carranza

El segundo de los accidentes automovilísticos nocturnos en la Ciudad de México (CDMX) ocurrió en la colonia Valle Gómez, en el cruce de la calzada de Guadalupe y la calle de Hierro, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con las primeras investigaciones en torno al choque, el conductor de un vehículo circulaba a exceso de velocidad y se impactó contra una camioneta blanca que se estaba metiendo a un estacionamiento.

Graves se reportan dos lesionados que viajaban en auto compacto

Los dos tripulantes del vehículo compacto resultaron seriamente lesionados.

Al lugar llegaron varias ambulancias, y los paramédicos atendieron a los lesionados y los estabilizaron, para trasladarlos a un hospital de la zona; de acuerdo con el primer diagnóstico presentaban golpes que comprometían de vida; su estado de salud se reporta como grave.

Policías del sector Tlatelolco, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, arribaron para abanderar el lugar del accidente y facilitar la actuación de los cuerpos de emergencia que atendieron a los heridos del segundo de los accidentes automovilísticos con los que inicia esta semana en CDMX.