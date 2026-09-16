Noche de accidentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Volcadura y atropellado en Tlaquepaque

La carretera libre a Zapotlanejo registró una jornada con alta actividad de los servicios de emergencia durante la noche y madrugada en San Pedro Tlaquepaque, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Entre una volcadura por falta de visibilidad en las obras de la vía y un percance que dejó a un peatón en estado delicado, los rescatistas tuvieron que movilizarse para atender a las víctimas.

Las autoridades viales piden a los automovilistas manejar con cautela debido a los imprevistos en el camino.

🔴#IMPORTANTE | Una volcadura de un taxi sobre la carretera libre Zapotlanejo dentro del municipio de Tlaquepaque dejó como saldo a tres lesionados.



Con información: @DiegoGarciaH_



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Volcadura de taxi en la colonia Tateposco

El primer hecho ocurrió cuando el chofer de un taxi no se percató de un desnivel en el pavimento sobre la carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de la colonia Tateposco.

Al perder el control, la unidad cayó en un hoyo profundo y terminó volcada de lado sobre los carriles centrales de la vialidad.

Tres pasajeros resultaron lesionados tras caer al pozo

Socorristas acudieron de inmediato para revisar el estado de salud de los ocupantes del vehículo golpeado.

Tres personas que viajaban como usuarios sufrieron diversas contusiones y golpes en el cuerpo.

Pese al fuerte golpe, los paramédicos confirmaron que los lesionados se encuentran fuera de peligro.

Caos vial por bloqueo parcial en la zona

El coche volcado quedó atravesado en la carretera, lo que entorpeció el tránsito de vehículos en esa ruta hacia la salida del municipio.

La policía de tránsito tuvo que resguardar el área para desviar a los automovilistas mientras retiraban la unidad con una grúa.

Atropellan a hombre en el Nodo Vial Revolución

Horas después, la misma vía registró otro accidente grave a la altura del Nodo Vial Revolución.

Un hombre en situación de calle fue arrollado por otro vehículo de alquiler cuando intentaba cruzar la cinta asfáltica.

El conductor del taxi permaneció en el sitio tras el impacto para colaborar con los agentes de movilidad.

Víctima trasladada en estado grave

Paramédicos brindaron los primeros auxilios al peatón en el lugar de la emergencia y lo trasladaron de urgencia a una institución de salud cercano.

Su estado de salud fue reportado como grave debido a la fuerza del golpe.