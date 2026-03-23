¡Tragedia vial en Azcapotzalco! Chófer de transporte público huye tras atropellar a un hombre

La tarde de este lunes quedó marcada por un nuevo hecho de violencia vial en la Ciudad de México. Un hombre fue atropellado por una unidad de transporte público que, lejos de detenerse, se dio a la fuga en calles de la alcaldía Azcapotzalco, generando indignación entre vecinos y transeúntes.

VIDEO: Atropellan a hombre en Azcapotzalco, CDMX

El incidente ocurrió en el cruce de Cualchico y Camino Antiguo a Calzada de Guadalupe, en el barrio San Marcos. De acuerdo con reportes preliminares, el hombre fue embestido por un microbús mientras intentaba cruzar la vialidad, una zona conocida por su constante flujo vehicular.

Testigos señalaron que, tras el impacto, la unidad implicada no se detuvo para auxiliar a la víctima y continuó su camino, lo que desató reclamos entre quienes presenciaron el hecho.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al lugar para brindar atención al afectado. Hasta el momento, no se ha detallado con precisión la gravedad de sus lesiones, pero fue estabilizado en el sitio antes de ser trasladado para recibir atención médica.

Otro caso similar en Gustavo A. Madero deja una víctima mortal

Este hecho se suma a otro atropellamiento registrado también este domingo, pero en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde un hombre de entre 45 y 50 años perdió la vida tras ser arrollado por un microbús sobre la avenida Ferrocarril Hidalgo.

En ese caso, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al sitio para acordonar la zona y permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia. Posteriormente, paramédicos del ERUM valoraron al hombre, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las graves lesiones sufridas.

El cuerpo fue cubierto con una sábana azul mientras se notificaba a las autoridades ministeriales. Más tarde, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo e inició las diligencias correspondientes.

Vecinos de distintas zonas han señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de reforzar la vigilancia, mejorar la infraestructura vial y sancionar con mayor rigor a quienes incumplen el reglamento de tránsito.

Mientras tanto, las autoridades ya investigan ambos hechos para dar con los responsables, en medio de una creciente exigencia ciudadana por justicia y mayor protección en las calles.