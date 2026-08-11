Alerta en la Venustiano Carranza por fuga de gas: Falla en tanque moviliza a bomberos; cómo identificar averías en cilindros

Susto en la CDMX. En las primeras horas de este 11 de agosto 2026 se registró un fuerte olor a gas al interior de un inmueble, ubicado en calles de la colonia Moctezuma Segunda Sección, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Cilindro dañado moviliza a servicios de emergencia en la Venustiano Carranza: Saldo del operativo

Los primeros informes indican que vecinos de la zona reportaron un intenso olor a gas en las calles Oriente 33 y Norte 180, en la colonia Moctezuma. Ante el riesgo, elementos de bomberos acudieron al lugar de los hechos.

Al realizar las revisiones correspondientes al interior de domicilio, localizaron un cilindro de gas de aproximadamente 20 kilos con una fuga en la parte inferior.

Bomberos retiraron el tanque del lugar para trasladarlo a su central para realizar el proceso de purgado.

Tras controlar la fuga de gas, la situación quedó bajo control, por lo que los servicios pudieron regresar a la normalidad; no se reportaron personas lesionados o daños graves.

#AlMomento | Vecinos de la colonia Moctezuma Segunda Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, #CDMX, están preocupados por un hoyo que se encuentra a mitad de la calle Oriente 33, esquina con Norte 176.



De acuerdo con los habitantes, el problema comenzó con un pequeño hoyo,… pic.twitter.com/3zAF2yudEc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 11, 2026

¿Cómo detectar fallas en tanques de gas en CDMX?

¿Percibiste un olor extraño? Si sospechas fallas o fugas en un tanque de gas, se recomienda realizar estos sencillos pasos para confirmar tus sospechas.



Aplica agua con jabón en las conexiones y mangueras: Si se forman burbujas, existe un escape.

Nunca uses fuego.

Identifica también el olor a huevo podrido, revisa que no haya corrosión, abolladuras.

En caso de percibir un fuerte olor a gas al interior de tu vivienda, se recomienda reportar la emergencia al Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de México, comunicándote al número 9 1 1.

Otras señales de alerta para detectar una fuga de gas

Sientes aroma a azufre o huevo podrido en el ambiente.

Óxido y picaduras: El cilindro o tanque estacionario muestra corrosión o desgaste profundo en la lámina.

El cilindro o tanque estacionario muestra corrosión o desgaste profundo en la lámina. Daños visibles: El tanque recibido tiene golpes marcados, abolladuras o la base está dañada.

El tanque recibido tiene golpes marcados, abolladuras o la base está dañada. Sonido extraño: Escuchas un silbido leve o zumbido cerca de la válvula o del regulador.

¿Qué hacer si detecto una fuga de gas en CDMX?

En caso de percibir una fuga de gas dentro de una casa, departamento o establecimiento en la Ciudad de México (CDMX), las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar el siguiente protocolo.



Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso

Ventila el lugar

Evita contacto con corrientes eléctricas

Sal del lugar

Llama a los servicios de emergencia

De acuerdo con Protección Civil, si tienes alguna emergencia debes comunicarte al 911, o a la estación central de bomberos 57 68 37 00, ellos acudirán al lugar en el que se presente está situación.