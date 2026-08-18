Tragedia en Tamaulipas: Cuatro elementos de la Secretaría de Marina pierden la vida en accidente en el muelle de La Pesca

Cuatro integrantes de la Secretaría de Marina murieron en un accidente ocurrido en el muelle La Pesca, en Tamaulipas, así lo informó la Vocería de Seguridad Tamaulipas, quienes lamentaron lo sucedido.

Durante las primeras horas de este martes, un trágico incidente tuvo lugar en las instalaciones de un muelle situado en la localidad de La Pesca, perteneciente al municipio de Soto la Marina.

Accidente en el muelle de La Pesca cobra la vida de cuatro elementos de la Secretaría de Marina

En este lamentable suceso, cuatro elementos adscritos a la Secretaría de Marina perdieron la vida de forma trágica, generando consternación en la región.

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La madrugada de este martes se registró un accidente en un muelle ubicado en La Pesca, municipio de Soto la Marina, donde lamentablemente cuatro integrantes de la Secretaría de Marina perdieron la vida.



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Tras el reporte del percance, autoridades locales y equipos de rescate se desplazaron con prontitud al sitio para llevar a cabo las diligencias y operaciones necesarias.

Ante esta irreparable pérdida, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas emitió un pronunciamiento para manifestar su profundo pesar por el fallecimiento de los marinos.

Vocería de Seguridad de Tamaulipas lamenta profundamente el fallecimiento y envía condolencias

Finalmente, la dependencia estatal reiteró sus condolencias más sentidas hacia los familiares, compañeros de armas y seres queridos de los oficiales caídos.

"La madrugada de este martes se registró un accidente en un muelle ubicado en La Pesca, municipio de Soto la Marina, donde lamentablemente cuatro integrantes de la Secretaría de Marina perdieron la vida.

Al lugar acudieron autoridades y cuerpos de emergencia para realizar las labores correspondientes. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas lamenta profundamente el fallecimiento de los cuatro integrantes de la Secretaría de Marina y expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros y seres queridos", así lo informó la Vocería.