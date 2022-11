Fichita: Acosador de mujeres tiene historial de delitos en Veracruz

Una joven logró captar en video a un sujeto que la seguía cerca de una tienda de autoservicio en Xalapa, Veracruz; resultó ser un acosador de mujeres lo cual se descubrió luego de ser detenido en posesión de droga, además se descubrió que había cometido otros delitos.

La mujer que lo evidenció señaló en el video a un hombre de estarla acosando en la calle, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública informó que el hombre identificado como Guillermo “N” fue detenido realizando actos obscenos en la vía pública.

Al revisarlo se le encontró una bolsa con marihuana y dos dosis de la misma droga.

Además, los oficiales averiguaron que ha sido señalado por los delitos de robo a negocio, robo a casa habitación y delitos contra la salud, también es considerado acosador de mujeres en varias ocasiones.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente luego de las denuncias.

Mujer confronta a acosador en la calle

Una mujer que caminaba por la avenida Xalapa y logró grabar con su teléfono celular a un hombre que la había perseguido y ofrecido dinero a cambio de sostener relaciones sexuales.

La tarde del miércoles 16 de noviembre, un hombre que vestía pantalones deportivos y camiseta color gris, sudadera, gorra color azul rey, y tenis blancos le ofreció dos 2 mil pesos.

La mujer grabó el momento en que el hombre le dice “me venderías esa por 2 mil pesos? Me venderías tu de esa por 2 mil pesos?”

Se escucha cuando la mujer víctima le responde: “Obviamente no. Me vienes siguiendo, me vienes siguiendo desde Soriana, te estoy viendo. Repíteme lo que me estás diciendo”.

El acosador responde “que si me vendes en dos mil pesos de esa, es para Tik Tok”; y acto seguido se echar a correr, cruza la avenida y se pierde entre las calles.

El jueves por la tarde, la secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal envió un comunicado oficial en el que anuncia la detención de un hombre llamado Guillermo N, por supuestamente portar marihuana.

El comunicado dice “captura SSP a sujeto por delitos contra la salud. El ahora detenido también es señalado como presunto acosador de mujeres en la ciudad de Xalapa”.

Refiere que la Policía Estatal logra la detención de Guillermo “N”, por delitos contra la salud en esta ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales realizaban recorridos preventivos en la colonia Juan de la Luz Enríquez y detectaron al detenido realizando actos obscenos en la vía pública, por lo que los elementos de policía procedieron a su detención.

Al hacer la inspección, encontraron una bolsa con marihuana y dos dosis de la misma droga.

Al verificar los datos de Guillermo “N”, los policías encontraron que ha sido señalado por presuntos delitos como robo a negocio, robo a casa habitación y delitos contra la salud, además de ser considerado un presunto acosador de mujeres en reiteradas ocasiones y en distintos lugares de la capital.

“El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, para los trámites de ley”, señaló la autoridad.