Javier Corral desiste de impugnación contra Maru Campos; Acusa manipulación política

El senador Javier Corral Jurado anunció que dio un paso atrás en su estrategia jurídica y se desistió formalmente de la demanda que interpuso contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Con esta decisión, el legislador frena el juicio con el que buscaba revocar la resolución de la Fiscalía de la Ciudad de México que había dejado libre de cargos a la mandataria por el presunto intento de arresto ilegal en contra de Corral, ocurrido el 14 de agosto de 2024.

A través de un comunicado conjunto firmado por el legislador y su asesoría jurídica, representado por la firma Schütte & Delsol Abogados y fechado este 2 de junio de 2026, Corral justificó su retiro judicial argumentando una severa "distorsión informativa" y el uso mediático y político que se ha generado alrededor de este expediente.

Compartimos comunicado. pic.twitter.com/cnKd3YDfiL — Schütte y Delsol Abogados (@SchutteyDelsol) June 2, 2026

Acusan doble rasero y manipulación en Chihuahua

El senador chihuahuense fue contundente al señalar que el desistimiento busca frenar lo que consideró una" estrategia de comunicación" por parte de la administración estatal de Chihuahua. De acuerdo con el texto firmado por su equipo legal, Javier Corral "no contribuirá a la tergiversación del legítimo ejercicio de sus derechos en la campaña de victimización mediática y manipulación política de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván".

La defensa del legislador acusó a la mandataria estatal de conducirse bajo un "doble rasero" institucional. Denunciaron que, mientras en la capital el equipo de Campos Galván ha tomado este trámite judicial como un acto de persecución política en su contra, paralelamente en el estado de Chihuahua la misma resolución es presentada públicamente ante la ciudadanía como una supuesta prueba de exoneración. Con el desistimiento, la determinación de no ejercicio de la acción penal quedará firme respecto a los acontecimientos de agosto de 2024.

Defensa de Maru Campos acusa maniobra de protección

Este anuncio ocurre en medio de un cruce de acusaciones, luego de que el propio Javier Corral Jurado solicitara formalmente que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga e investigue las denuncias contra Maru Campos. Ante esta petición, los abogados defensores de la gobernadora de Chihuahua reaccionaron de inmediato y acusaron al senador de realizar una maniobra mediática.

De acuerdo con el equipo legal de Maru Campos, la insistencia de Corral para involucrar a las instancias federales no busca la justicia, sino que representa una estrategia política para conseguir protección y blindaje ante los diversos señalamientos y expedientes abiertos que pesan en su contra desde el ámbito local y buscar cobijo de Ulises Lara en la FGR.