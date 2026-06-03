La CNTE no cede: bloqueos masivos vuelven a poner de cabeza a la CDMX

La Ciudad de México volvió a enfrentar una jornada complicada por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes realizaron bloqueos en algunos de los principales corredores viales de la capital. Las acciones formaron parte de la llamada huelga nacional que mantiene el magisterio disidente para exigir respuestas a sus demandas.

Desde las primeras horas del día, contingentes salieron de los campamentos instalados en calles cercanas al Zócalo capitalino, entre ellas 20 de Noviembre, Venustiano Carranza, 16 de Septiembre, Madero, 5 de Mayo y Tacuba. Su avance provocó afectaciones a la circulación en distintos puntos del centro de la ciudad y posteriormente en Paseo de la Reforma.

Paseo de la Reforma y Circuito Interior, entre los puntos más afectados

Uno de los escenarios más impactados fue Paseo de la Reforma, donde los manifestantes se distribuyeron en al menos tres puntos distintos, desde la zona de El Caballito hasta las inmediaciones de la Estela de Luz. Mientras una comisión ingresó a la Secretaría de Gobernación para continuar las mesas de diálogo con autoridades federales, los bloqueos avanzaron sobre una de las avenidas más importantes de la capital.

La movilización generó largas filas de vehículos y complicaciones para miles de personas que intentaban trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas o actividades cotidianas. Incluso durante la protesta, algunos integrantes del movimiento aprovecharon los espacios cerrados a la circulación para realizar actividades recreativas, como partidos de futbol sobre la propia vialidad.

Horas más tarde, la CNTE trasladó parte de sus acciones a Circuito Interior, donde el tránsito quedó prácticamente paralizado debido al cierre total de la circulación en algunos tramos. Automovilistas y usuarios del transporte público enfrentaron retrasos considerables durante buena parte del día.

La #CNTE volvió a colapsar la Ciudad de México con bloqueos en vialidades estratégicas como Paseo de la Reforma y Circuito Interior.



Los contingentes partieron de sus campamentos del Zócalo capitalino y cerraron el paso en puntos clave de Reforma, desde El Caballito hasta la… pic.twitter.com/9uZNKQjdej — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 3, 2026

El diálogo con Gobernación sigue sin acuerdos definitivos

Tras varias horas de reunión en la Secretaría de Gobernación, dirigentes de la CNTE informaron que los encuentros entraron en una pausa debido a la falta de avances significativos en las negociaciones.

Los representantes magisteriales señalaron que las conversaciones continuarán, aunque reconocieron que aún no existe una respuesta satisfactoria a los planteamientos que han llevado a miles de docentes a mantener las protestas en la capital del país.

La falta de acuerdos mantiene la incertidumbre sobre la duración de las movilizaciones y alimenta la posibilidad de nuevas afectaciones a la movilidad durante los próximos días.

SSC revisará actuación policial tras incidentes en manifestaciones

En paralelo a las negociaciones, la atención también se centra en los hechos ocurridos durante protestas previas, donde dos maestros provenientes de Guerrero resultaron lesionados.

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que investigará la actuación de los elementos policiacos que participaron en los operativos y advirtió que cualquier conducta fuera de los protocolos será sancionada conforme a la normatividad vigente.