Ronald Johnson pide unir esfuerzos contra los cárteles y evitar divisiones entre México y EU

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, hizo un llamado a reforzar la cooperación entre ambos países en la lucha contra los grupos criminales, al afirmar que el combate a los cárteles es un desafío compartido que debe servir para unir esfuerzos y no para profundizar diferencias.

A través de un mensaje difundido este lunes en redes sociales, el representante diplomático sostuvo que la seguridad de las comunidades ubicadas a ambos lados de la frontera depende de una colaboración efectiva entre los gobiernos.

¿Qué dijo Ronald Johnson sobre los cárteles?

Johnson señaló que millones de personas en México y Estados Unidos buscan vivir en condiciones de seguridad y tranquilidad, lejos de la violencia que generan las organizaciones criminales.

“La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”, escribió.

Asimismo, consideró que convertir los problemas de seguridad en debates políticos representa una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación bilateral y proteger a la población.

La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 1, 2026

El mensaje llega en un momento de fricción entre México y Estados Unidos

Las declaraciones del diplomático ocurren en un contexto marcado por recientes tensiones entre ambos gobiernos.

Entre los temas que han generado controversia destaca la participación de agentes de la CIA en un operativo de seguridad realizado en Chihuahua, así como las solicitudes de captura y extradición presentadas por autoridades estadounidenses contra 10 funcionarios de Sinaloa.

Dentro de esos requerimientos figura el nombre de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de la entidad, situación que ha provocado reacciones tanto en el ámbito político mexicano como en la relación entre ambos países