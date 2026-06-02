¡Cortes de carne con oro! Exhiben lujos de Jesús Ernesto López en restaurante de la CDMX

Una nueva polémica pone bajo la lupa la llamada "austeridad republicana" que promueve la cúpula de Morena. En redes sociales, se dio a conocer que Jesús Ernesto López, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado asistiendo a un exclusivo restaurante privado del chef internacional Nusret Gökçe, conocido mundialmente como "Salt Bae", en la Ciudad de México, un establecimiento famoso por sus excesos y sus elevados costos.

La presencia del hijo del exmandatario en este exclusivo sitio desató de inmediato el rechazo de los internautas, quienes señalaron la evidente contradicción entre el estilo de vida de los familiares de los morenistas y el discurso oficial de modestia que afirma que "con 200 pesos en la cartera" o con "un solo par de zapatos" es suficiente para vivir.

Las imágenes fueron reveladas por el periodista Jorge García Orozoco y esto se da en medio de los cursos que ha tomado Jesús Ernesto López Muller para las preafiliaciones.

Zapatos de 14 mil pesos y filetes con oro: La vida de Jesús Ernesto

El restaurante en cuestión es reconocido a nivel mundial no solo por su excentricidad, sino por manejar precios que están completamente fuera del alcance de la mayoría de la población mexicana, sirviendo filetes de res bañados en oro comestible y cortes de carne que superan fácilmente los 4 mil pesos por porción.

Jesús Ernesto López Muller, hijo del ex presidente López Obrador acudió a las inauguraciones privadas del restaurante de @nusr_ett en Ciudad de México donde sirven filetes de res con oro y cortes de más de 4 mil pesos.



Esos 200 pesos en la cartera vaya que hacen maravillas… pic.twitter.com/mDEWMCqZ7M — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) June 2, 2026

Además del consumo en este sitio de alta gama, los críticos en redes sociales pusieron énfasis en la vestimenta de Jesús Ernesto López, detallando que portaba unos tenis de la marca de lujo Golden Goose, cuyo valor comercial ronda los 14 mil pesos. Este calzado, característico por su diseño pre-desgastado y con aspecto sucio, fue duramente cuestionado por los usuarios, quienes ironizaron sobre el hecho de gastar miles de pesos para simular un aspecto humilde, calificándolo como un reflejo de la desconexión con la realidad social del país.

¿Austeridad Republicana?

Este episodio vuelve a encender el debate sobre la verdadera aplicación de la austeridad republicana entre los militantes, gobernadores, senadores y diputados del partido oficialista. La opinión pública ha manifestado su descontento ante los constantes viajes, prendas de diseñador y visitas a establecimientos de lujo por parte de figuras ligadas a la llamada Cuarta Transformación, quienes en la tribuna pública defienden un modelo de vida austero.