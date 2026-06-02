Lo más relevante de la mañanera de la presidente Sheinbaum hoy martes 2 de junio
Detalle de los principales asuntos abordados durante la sesión de este martes 2 de junio en Palacio Nacional. Sigue el resumen de lo más relevante.
La mañanera de Sheinbaum de este martes 2 de junio de 2026 dio continuidad a la agenda informativa de la semana con la presentación de los reportes institucionales y el seguimiento a los temas prioritarios del país. En Azteca Noticias te contamos de qué trató la sesión de hoy.