Lo más relevante de la mañanera de la presidente Sheinbaum hoy martes 2 de junio

La mañanera de Sheinbaum de este martes 2 de junio de 2026 dio continuidad a la agenda informativa de la semana con la presentación de los reportes institucionales y el seguimiento a los temas prioritarios del país. En Azteca Noticias te contamos de qué trató la sesión de hoy.

¿De qué trató la conferencia mañanera de este martes 2 de junio?