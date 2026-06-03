¿Bici o transporte? Así queda el Hoy No Circula para este miércoles en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula continuará aplicándose este miércoles 3 de junio de 2026 en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Si planeas utilizar tu auto, es importante verificar si tu unidad tiene alguna restricción para evitar multas económicas y contratiempos durante el día.

¿Qué autos no circulan el miércoles 3 de junio de 2026?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, este miércoles deberán suspender su circulación los vehículos con las siguientes características:



Engomado rojo.

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como autos eléctricos e híbridos, están exentos de la medida, salvo que exista una contingencia ambiental extraordinaria.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa opera en 18 municipios mexiquenses de la zona conurbada.

Entre los municipios donde aplica se encuentran:



Ecatepec

Nezahualcóyotl

Naucalpan

Tlalnepantla

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán Izcalli

Tultitlán

Coacalco

Chalco

Valle de Chalco

La Paz

Huixquilucan

Nicolás Romero

Tecámac, entre otros.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los automovilistas que circulen cuando tienen restricción pueden ser sancionados con multas equivalentes a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivale a unos 2 mil o hasta 3 mil 500 pesos, además de que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular.

Existen algunas excepciones al Hoy No Circula. Entre los vehículos que sí pueden circular se encuentran:



Autos con holograma 0 y 00.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Unidades para personas con discapacidad debidamente acreditadas.

Vehículos de emergencia y seguridad pública.

Transporte escolar autorizado.

Algunas unidades de carga con permisos correspondientes.

¿Hay contingencia ambiental este miércoles?

Hasta el momento no se ha anunciado una contingencia ambiental que modifique las restricciones normales del programa. Sin embargo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar el Doble Hoy No Circula si las condiciones atmosféricas lo requieren.

Por ello, se recomienda a los conductores mantenerse atentos a los avisos oficiales antes de iniciar cualquier traslado.