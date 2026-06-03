Tren Maya: la discreta salida del general Óscar Lozano Águila como directar del megaproyecto

La salida del general Óscar Lozano Águila de la dirección del Tren Maya y su sustitución a finales de abril pasado por el entonces director de Banjercito, el general en retiro Manuel Jaime Ramírez Camacho, no tuvo un gran anuncio, considerando que hubo un cambio de mando en un polémico proyecto que pierde 25 millones de pesos diarios y que su alternativa de recuperación, el transporte de carga, no tiene una fecha exacta de inicio, en el corto ni en el mediano plazo.

El general Águila tenía la expectativa de que el proyecto estrella de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sería un detonante del desarrollo económico y social del sureste; sin embargo, el costo total de esta obra se ha elevado a cientos de miles de millones de pesos, según estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El presupuesto se disparó de 7 mil millones de pesos a más de 25 mil millones, mientras que la venta de boletos cubre menos del 13% de sus costos de operación.

Además de la opacidad financiera, hay problemas en su operación, como lo demuestra el reciente cierre de la estación del Tren Maya en Chichén Itzá, que tras 13 días de bloqueo por parte de integrantes de la comunidad maya de Pisté, se reabrió aunque los manifestantes mantienen sus demandas por reconocimiento económico y derechos colectivos.

#medioambiente #alerta ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias El tramo 5 sur del Tren Maya exhibe lo que ambientalistas e ingenieros advirtieron desde el inicio: suelos kársticos, cavernas y cenotes que hacen inviable la obra. A pesar de las alertas, el gobierno impuso la construcción sobre estructuras frágiles, hoy apuntaladas y demolidas mientras el tren avanza a 20 km/h. Una obra de casi 500 mil millones de pesos marcada por riesgos, colapsos y banderas rojas. Edgar Galicia con los detalles en #Hechos con Javier Alatorre. #TrenMaya

Ese paro afectó a cientos de familias que viven del turismo, porque las principales líneas de cruceros que llegan al Caribe mexicano desde Puerto Progreso o Cozumel suspendieron sus excursiones y tuvieron pérdidas diarias estimadas en un millón de pesos; quedaron en medio del conflicto del Tren Maya y autoridades locales con los artesanos y comerciantes de Chichén Itzá.

El general Águila confió en que el tráfico de pasajeros podría ser suficiente para llevar al punto de equilibrio la red ferroviaria de 1,500 kilómetros y que la expropiación masiva de terrenos cercanos a Mérida y Puerto Progreso abrirían la expectativa de capacidad para una gran atracción de mercancías, con ellos, se aceleraría el equilibrio entre ingresos y egresos.

Tren Maya transporta a menos personas de las que la 4T proyectaba

El tren de carga es una promesa postergada desde hace dos años y el nuevo director del Tren Maya enfrentará los costos de reconstrucción de rutas con errores de planeación, deficiencias constructivas —deslizamientos, hundimientos, declives— así como incumplimientos de contratos.

En 2024, las estaciones del Tren Maya vendieron 640 pesos de algo (unos refrescos, un sombrero, un peluche), pero sin que existan datos públicos para 2025.

Durante el sexenio de AMLO se proyectaba que esta megaobra transportaría 3 millones de personas al año, pero después se recortó la cifra a 1.2 millones, lo cual se refleja en la menor entrada de dinero de la esperada.

Por ahora, el general Águila ha mantenido silencio, y sus colaboradores tampoco han dado mayor información, sobre señalamientos de presuntos abusos de políticos locales, como Víctor Lavín Sansores (sobrino de la gobernadora de Campeche) quién apareció en la lista de viajeros VIP.

