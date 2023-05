Actriz de doblaje vende ringtones de sus personajes más conocidos para pagar quimios de su mamá

La vida te pone a prueba todo el tiempo. Es el caso de Annie Rojas, una actriz de doblaje que ahora mismo vende ringtones, para poder pagar las quimios de su mamá.

En su perfil de Twitter, Annie Rojas (@AnnieRojas_) se describe como Actriz de Doblaje, que le da voz a Cenicienta y Jasmín (Live action Disney), Elena de Avalor, Chloé y Zoé (MLB), Starlight (MLP), y Veronica (Riverdale).

¿Quién es Annie Rojas?

De acuerdo a datos recabados por un portal especializado en cine, Ana Elizabeth Rojas Gómez, es mejor conocida como Annie Rojas. Se trata de una actriz de doblaje e interprete mexicana que nació el 20 de enero de 1994 en el Estado de México.

Cuando tenía 11 años, Annie debutó en el doblaje al obtener su primer protagónico en la serie animada Backardigans.

Annie Rojas es conocida por ser la voz de Chloé Bourgeois en Miraculous: Las aventuras de Ladybug, Princesa Elena Castillo Flores en Elena de Avalor, Louise en La magia de Zero y Starlight Glimmer en My Little Pony: La magia de la amistad y muchos más.

Además, ha prestado su voz para Haley Bennett, Riley Keough, Zooey Deschanel y Danielle Campbell. Actualmente es conocida por ser la voz de Nezuko Kamado en el anime de moda Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

¿Cómo oferta los ringtones la actriz de doblaje?

A través de redes sociales, es como Annie ha difundido la venta de los ringtones con la voz de los personajes más famosos a los que ha dado vida. En su cuenta oficial de Twitter se puede leer:

¡Hola! Soy actriz de doblaje y estoy vendiendo en $200 mexicanos saludos, felicitaciones, alarmas y ringtones de los personajes que he doblado para poder costear las quimios de mi mami.”

¿Qué son las quimios?

El nombre del tratamiento es quimioterapia y se trata de una técnica terapéutica que consiste en la administración de sustancias químicas para el encogimiento de distintas afecciones, comúnmente asociada a la terapia contra el cáncer.

Así puedes apoyar a la joven interprete

Annie Rojas (@AnnieRojas_) escribió que para adquirir saludos, felicitaciones, alarmas y ringtones de ella: “Les dejo la info, mi wikia en el hilo para que chequen mis personajes y el link de PayPal por si no son de México y quieren comprar un audio.”