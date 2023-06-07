Pide serenidad Adán Augusto tras renuncia de Marcelo Ebrard

Ciudad de México. Por medio de su cuenta de twitter, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández reaccionó a la renuncia del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, que fue anunciada por el canciller esta tarde en un hotel de la Ciudad de México.

En su tuit, el titular de Gobernación dijo que la política se debe construir con y razón, además pidió serenidad y paciencia.

“Hace muchos años, un paisano me enseño que en la política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión. Serenidad y paciencia, los tiempos del Señor son perfectos”, escribió Adán Augusto López Hernández

Hace muchos años, un paisano me enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión.



Serenidad y paciencia, los tiempos del Señor son perfectos. — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 7, 2023

Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal hablan sobre si renunciarán a su respectivos cargos



Por su parte, el senador Ricardo Monreal dijo que no renunciará hasta que el Consejo Nacional de Morena determine cuándo será que deba hacerlo.

“El consejo analizará la propuesta de este tipo de planteamientos y luego el consejo fijará las fechas y el calendario para poder participar y para que los aspirantes se sometan a ciertos lineamientos como el de las renuncias”.

Además declaró que asistirá al Consejo de Morena programado para este domingo 11 de junio a las 6 de la tarde.

Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. pic.twitter.com/oqiWvH0HPQ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 7, 2023

Por otro lado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no renunciará al cargo hasta que, en dado caso, gane la encuesta.

“Yo no pienso renunciar al cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México, yo fui electa, hasta que, en su caso, gane la encuesta y en todo caso ya será una situación distinta, pero por el momento, yo estoy dedicada a la ciudad y cuando puedo los fines de semana, a solicitud de invitaciones, viajo a algún estado para poder hablar sobre lo que hemos hecho en la ciudad”, señaló este lunes en conferencia.