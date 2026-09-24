Además del huracán “Polo": Conagua vigila dos zonas de baja presión en el Pacífico con hasta 80% de probabilidadde convertirse en ciclones tropicales

La actividad de fenómenos meteorológicos en el Pacífico continúa y en estos días podría complicarse más. Mientras el potente huracán "Polo" se mueve frente a los estados del occidente, las autoridades ponen atención por la posible formación de nuevos sistemas. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, confirmó que vigila dos zonas de baja presión con potencial para convertirse en ciclones tropicales en el transcurso de los próximos días.

Esta es la ubicación de las zonas de baja presión y qué probabilidad tienen de crecer.

El monitoreo satelital permite vigilar la evolución de los fenómenos en el mar.

¿Dónde está el huracán "Polo"?

Actualmente, el huracán "Polo" se encuentra en categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, ubicado a 280 km al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 260 km al sur de Manzanillo, Colima.

Avanza al noroeste a 15 km/h con vientos máximos de 260 km/h y rachas de 315 km/h, provocando lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de oleaje de hasta 8 metros.

⚠️ Se prevé la formación dos zonas que pueden desarrollar #CiclonesTropicales en el océano #Pacífico.



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Zona de baja presión con 80% de probabilidad de volverse ciclón tropical

A la par de este huracán, la Conagua vigila una primera zona de baja presión que se prevé formar al sur de las costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Este sistema tiene un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en un plazo de 7 días, por lo que es el fenómeno que se mantiene con más oportunidades de evolucionar a corto plazo.

Segunda zona de baja presión mar adentro

Un segundo sistema se tiene oporutnidades de evolucionar al suroeste de la península de Baja California. El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, esta zona registra un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en un periodo de 7 días.

Lluvias y fuerte oleaje en varios estados

La circulación de estos fenómenos y del huracán "Polo" mantendrá la presencia de lluvias fuertes a intensas en las costas del Pacífico, así como rachas de viento de hasta 110 km/h en Michoacán y de hasta 90 km/h en Jalisco y Colima.

Recomendaciones ante el pronóstico en el Pacífico

Las autoridades piden a la población de las costas del sur y occidente del país mantenerse atentas a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil.