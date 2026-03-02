Oposición estalla contra Adán Augusto por derroche en Cancún y exige a FGR investigar

El calor de Quintana Roo terminó por desnudar la falsa austeridad del polémico senador de Morena, Adán Augusto López. Una vez más, al legislador tabasqueño se le olvidó el discurso que tanto pregona su partido y fue captado disfrutando de unas exclusivas vacaciones en uno de los complejos turísticos más caros de todo el país.

El exsecretario de Gobernación fue visto junto a su esposa en un hotel diseñado para los millonarios que visitan el Caribe mexicano, desatando una ola de críticas por parte de la oposición, quienes cuestionan abiertamente el origen de su riqueza.

El paraíso de los millonarios: Habitaciones de 30 mil pesos

Lejos de la “frazada y los zapatos de suela de hule”, Adán Augusto eligió el exclusivo Nizuc Resort & Spa en Cancún para su descanso, un lugar donde pasar una sola noche cuesta alrededor de 30 mil pesos. Por si fuera poco, durante su estancia fue visto trasladándose en una camioneta de lujo con un valor superior al millón de pesos.

“Incongruencia” es la palabra que más se repite tras las vacaciones del senador Adán Augusto López Hernández.



Critican que mientras se promueve la “austeridad republicana”, se paguen hoteles de hasta 30 mil pesos por noche, camionetas de lujo con chofer y escolta, y se acumulen… pic.twitter.com/gQdZ1ooZ4l — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 2, 2026

Para los legisladores de oposición, este derroche es un insulto. El diputado panista Federico Döring fue contundente al señalar la hipocresía del senador: “Le sobra dinero para gastar, no dinero limpio o lícito, pero el dinero mal habido le sabe mejor en las playas de Cancún que el trabajo digno y honesto para ganarse el pan y llevar a su esposa de vacaciones”.

Un oscuro historial bajo la lupa

Las dudas sobre cómo financia este estilo de vida se fundamentan en el polémico historial de Adán Augusto. El diputado panista Héctor Saúl Téllez recordó que el morenista arrastra escándalos de alto nivel que siguen sin aclararse.

“No solo puso al líder de ‘La Barredora’ como secretario de Seguridad allá en Tabasco, el líder de un cártel del narcotráfico; no solo manejó 900 millones de pesos bajo discrecionalidad en una partida en el Senado, y no solo no justificó el ingreso de 80 millones de pesos sin el pago correspondiente del impuesto sobre la renta”, enlistó Téllez, exigiendo rendición de cuentas.

El pasado criminal de Hernán Bermúdez: 30 años de control, impunidad y su pacto en Tabasco

Exigen a la FGR actuar ante la “cero austeridad”

Ante este panorama, la oposición insiste en que el brazo de la Fiscalía General de la República (FGR) debe alcanzar al morenista. El senador priista Alejandro “Alito” Moreno lanzó una dura exigencia de investigación: “Hay que investigar a los hijos de López Obrador, a los empresarios, a Amílcar Olán, a Adán Augusto... bola de ratas, corruptos. Indigna, molesta, nos llena de rabia, así está el pueblo de México”.

El costo político rumbo a elecciones 2027

Por lo pronto, la dirigencia de Morena sigue guardando silencio y se niega a sacarle la tarjeta roja a su coordinador en el Senado. Sin embargo, los expertos advierten que esta omisión podría pasarle una factura muy cara al partido en los comicios de 2027.

El analista político Daniel Echeverría señaló que el senador se ha convertido en el símbolo de la incongruencia oficialista: “Es toda la Cuarta Transformación que encuentra en él un ícono para representar lo peor de la clase política que es la que nos gobierna. Es un llamado a los propios votantes de la 4T a ser más exigentes, auditar más a quienes votaron. Este abuso es en contra de los que menos tienen”.