¡Ya tiene una familia! Adoptan a perrito que robó un peluche en tienda de Yucatán; así es su nueva vida

¡Tuvo un final feliz! El perrito que se "robó" un peluche en una tienda de Mérida, Yucatán, fue adoptado luego de que se viralizara el video de cómo es que el lomito hurtó el juguete.

El protagonista de cuatro patitas ahora lleva el nombre de "Thor", y ha comenzado su vida con su nueva familia.

Así fue el rescate de 'Thor', perrito que robó un peluche en Mérida

Después de que el video se hiciera viral, Allan, el nuevo propietario de 'Thor', salió a buscarlos en plena madrugada para que el canino no durmiera nuevamente en la calle.

Al encontrarlo, lo llevó a casa para poder atenderlo. Con el paso de los días, la conexión fue inevitable, por lo que Allan decidió quedarse con el lomito.

Actualmente, Thor está en proceso de adaptación para convivir con las otras mascotas de Allan, pues aún está acostumbrado a la vida en las calles.

"Estoy platicando con el adiestrador para que me apoye a que conviva con mis otros animales. Si lo logramos, es 100% seguro que se quede conmigo, ya que tengo tiempo para dedicarle", explicó Allan.

Allan, creó una cuenta de Instagram llamada "Thor con sus hermanos", en la que comparte la nueva vida de Thor al lado de sus nuevos hermanos y dueños. Al parecer, su estado de salud es bueno.

VIDEO: Así fue como el perrito se robo el peluche en Yucatán

El pasado 20 de diciembre 2025, 'Thor' ingresó a una tienda de Mérida, Yucatán, tomó un peluche de color blanco e intentó "darse a la fuga", mientras que una trabajadora del establecimiento trataba de evitar que el lomito se llevara aquel juguete.

Al darse cuenta que el perrito solo quería jugar, varios clientes que presenciaron la escena, se cooperaron para comprar el peluche y que el lomito pudiera llevárselo.

El video del perrito robándose un peluche, se viralizó rápidamente en rede sociales, donde millones de usuarios celebraron la nobleza de quienes prefirieron regalar un momento de velocidad a este ser de cuatro patitas.