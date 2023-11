¿Por qué Adrián Rubalcava no presentó su renuncia formal al PRI? Esto dijo

La tarde del miércoles 22 de noviembre, el alcalde con licencia, Adrián Rubalcava, citó a los medios de comunicación para externar que presentó un recurso legal ante el Tribunal Electoral para que revisen el método que utilizó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para elegir a su precandidato.

En conferencia de prensa, Rubalcava expresó su confianza en que las autoridades judiciales podrán repetir el proceso para elegir al precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, al tiempo que puntualizó no ha presentado el escrito de su renuncia, pues se encuentra en pausa.

“He puesto en pausa mi renuncia al PRI, a la militancia honesta, no al PRI del ‘dedazo’, no al PRI de la corrupción, de la imposición, al de la militancia responsable y ellos me han pedido que no presente mi renuncia de manera formal en tanto no se resuelva este juicio”, dijo.

En el mensaje que ofreció negó que busque integrarse a otra militancia, pues en los recientes días se especuló sobre un posible cambio tras “irse” del PRI.

“No pretendo irme a otro partido político, no pretendo abandonar a la militancia priísta, a esa militancia que me ha apoyado en estos 15 años, mientras el presidente del PRI estaba en otro estado, yo construía en la Ciudad, hoy somos competitivos, es tiempo de no ceder”, aseveró.

¿Por qué renunció Adrián Rubalcava al PRI?

Recientemente, Adrián Rubalcava sorprendió el 18 de noviembre al dar a conocer su renuncia del PRI, en aquel momento aseguró estar decepcionado por cómo se manejó el proceso, pues de un momento a otro se enteró de la designación de Taboada mientras estaba trabajando.

“Repito a Alejandro Moreno que lo que me hizo no tiene nombre: te veré sin duda en el Senado o en el Congreso, deja de fallarle a la gente. Yo te respaldé y critiqué a los que se fueron, te defendí con amigos del partido y hoy lo entiendo. Esto no se lo merece el partido, ni Xóchitl”, escribió en su cuenta de Twitter.