Adrián Rubalcava renuncia al PRI, ¿cuál fue la razón?

Adrián Rubalcava Suárez, alcalde con licencia de Cuajimalpa, dio a conocer su renuncia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), esto, mediante una conferencia de prensa a través de sus redes sociales el pasado sábado 18 de noviembre, pero, ¿cuál fue la razón?

El PRI no respetó el proceso para elegir al representante del Frente Amplio y solo impusieron a un candidato mediante un acuerdo y sin escuchar a los ciudadanos. Hoy anuncio mi salida del PRI y es una decisión irrevocable”, señaló.

Cabe destacar que el Frente Amplio por México (FAM) eligió a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, fue electo como precandidato por la oposición para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), esto, a pesar de que había al menos otros dos interesados en participar en la selección interna.

¿Por qué Adrián Rubalcava renunció al PRI?

Adrián Rubalcava dio a conocer que se encuentra sumamente decepcionado, pues después de registrarse, como se había acordado, los dirigentes nacionales de cada partido tuvieron que firmar el registro de cada participante; sin embargo, después de dos días, no había información, por lo que comenzó a insistir.

Posteriormente, dijo que se enteró de la designación de Taboada mientras estaba trabajando y tuvo una conversación con el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno: “Nos dijimos hasta de lo que nos íbamos a morir”.

“Repito a Alejandro Moreno que lo que me hizo no tiene nombre: te veré sin duda en el Senado o en el Congreso, deja de fallarle a la gente. Yo te respaldé y critiqué a los que se fueron, te defendí con amigos del partido y hoy lo entiendo. Esto no se lo merece el partido, ni Xóchitl”, escribió a través de un tuit.

De igual manera, dijo que los partidos lo han buscado porque “lo quieren” y que su decisión no fue por el partido, sino por el dirigente; sin embargo, le dio la razón a Osorio Chong y le pidió una disculpa.