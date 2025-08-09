¡Viejo cochino! Detienen a hombre de 75 años por acoso sexual, la joven iba dormida en un autobús rumbo a Jalisco

Detienen a un adulto mayor por acoso sexual en Guadalajara, Jalisco luego de que el sujeto de 75 años aprovechara la oscuridad y que la joven de 21 años iba dormida para comenzar a tocarla, hasta que la víctima se levantó a pedir el apoyo del chofer. El autobús iba de Atlacomulco, Estado de México, hacia la Central Camionera de Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la víctima, el hecho ocurrió alrededor de las tres de la mañana, cuando el autobús avanzaba por un tramo carretero. La joven se encontraba dormida cuando sintió la mano del sujeto en sus piernas. Al principio trató de ignorarlo, pero los tocamientos fueron subiendo de forma insistente, lo que la llevó a pedir ayuda al conductor.

Intervención del conductor y arresto en Guadalajara

El operador de la unidad detuvo el camión al llegar a la Nueva Central Camionera de Guadalajara, donde solicitó apoyo policial. Aunque se intentó localizar a elementos de la Guardia Nacional en carretera, no hubo contacto, por lo que la detención se concretó en territorio tapatío.

🔴#IMPORTANTE | Desde la Central Camionera en Tlaquepaque, un hombre de 75 años fue detenido señalado de faltarle el respeto a una joven de 21 años.



Con información: Florencia Moreno, (@jlorecita27). pic.twitter.com/soTjP4SLOr — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 8, 2025

La Comisaría de Seguridad Pública de San Pedro Tlaquepaque confirmó que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de integrar los datos de prueba para continuar con la investigación.

Atención a la víctima y denuncia formal contra el presunto acosador

La joven fue trasladada al Centro de Justicia para la Mujer, donde presentó la denuncia correspondiente y recibió acompañamiento legal y psicológico. Autoridades subrayaron que este tipo de conductas serán perseguidas conforme a la ley, sin importar la edad del agresor.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios exigieron castigos ejemplares para quienes cometan delitos sexuales en el transporte público, un espacio que debería ser seguro para todos los pasajeros.

Cifras de acoso sexual en Jalisco

El acoso sexual sigue siendo un problema recurrente en diversas ciudades del país. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres recomiendan a las víctimas denunciar de inmediato y pedir ayuda al operador o a otros pasajeros para evitar que los agresores queden impunes.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros seis meses del 2025 se han registrado 135 casos de acoso sexual en Jalisco. Pero la cifra sube escandalosamente en datos de abuso sexual, donde suman 2,771 reportes en el estado.