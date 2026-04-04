Irregularidades en el aire: suspenden tres empresas por anomalías en globos aerostáticos de Teotihuacán

¡Sin vuelos! La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) realizó una visita de verificación en glopuertos del Valle de Teotihuacán, donde detectó diversas irregularidades en varios globos aerostáticos que derivaron en la suspensión de tres establecimientos.

Suspenden globos aerostáticos por irregularidades en Teotihuacán

De acuerdo con el informe de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) el pasado 29 de marzo llevó a cabo un operativo de verificación en globopuertos ubicados en el Valle de Teotihuacán, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las normas por parte de los prestadores de servicios de vuelos en globos aerostáticos.

Durante la inspección, que contó con el apoyo de autoridades estatales y municipales, se revisaron un total de 46 globos en funcionamiento, 23 de ellos con irregularidades.

La Agencia Federal de Aviación Civil, informa: pic.twitter.com/qL6K7L57hP — AFAC (@AFAC_mx) April 4, 2026

Como resultado de las irregularidades detectadas, se colocaron sellos de suspensión en tres establecimientos. La acción forma parte de las labores de supervisión y control para garantizar que las empresas operen conforme a la normativa vigente en materia de aviación civil.

Globo aerostático se desploma en Teotihuacán

El pasado 16 de marzo, un paseo turístico en un globo aerostático terminó en accidente en el municipio de Teotihuacán, Estado de México, luego de que la aeronave rozara cables de energía eléctrica y perdiera el control durante el vuelo.

El incidente dejó dos turistas lesionados, originarios de Londres, quienes tuvieron que ser trasladados a un hospital privado para recibir atención médica. El caso fue investigado por la Agencia Federal de Aviación Civil.

Emergencia en Teotihuacán: se desploma globo con turistas extranjeros



Un globo aerostático cayó en Teotihuacán, Estado de México, tras chocar con cables eléctricos, dejando a dos turistas londinenses lesionados. El accidente reactiva las alarmas sobre la seguridad en estos… pic.twitter.com/NVD1f3gldF — NX Noticias (@NXNoticias) March 16, 2026

El impacto del globo con el cableado generó una descarga eléctrica, lo que ocasionó que los pasajeros sufrieran quemaduras. La aeronave involucrada tenía la matrícula XA-OZY y pertenece a la empresa Happy Puerto.

Finalmente, las autoridades determinarían si el vuelo cumplía con las medidas de seguridad necesarias, las condiciones en las que se realizó el descenso y si hubo alguna negligencia durante la operación.