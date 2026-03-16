Globo aerostático se desploma en Teotihuacán y deja turistas heridos

Un paseo turístico en globo aerostático terminó en accidente la mañana de este lunes en el municipio de Teotihuacán, Estado de México, luego de que la aeronave rozara cables de energía eléctrica y perdiera el control durante el vuelo.

El incidente dejó dos turistas lesionados, originarios de Londres, quienes tuvieron que ser trasladados a un hospital privado para recibir atención médica. El caso ya es investigado por la Agencia Federal de Aviación Civil.

¿Qué pasó con el globo aerostático que cayó en Teotihuacán?

El accidente ocurrió alrededor de las 08:40 de la mañana, cuando el globo aerostático sobrevolaba la zona de San Lorenzo Tlamimilolpan, en el municipio de Teotihuacán.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave rozó cables de energía eléctrica mientras descendía en la calle Cruz de la Misión, lo que habría provocado que el piloto perdiera el control.

El impacto con el cableado generó una descarga eléctrica, lo que ocasionó que los pasajeros sufrieran quemaduras. La aeronave involucrada tenía la matrícula XA-OZY y pertenece a la empresa Happy Puerto.

Aunque el aterrizaje fue accidentado, no se reportaron víctimas fatales.

Emergencia en Teotihuacán: se desploma globo con turistas extranjeros



Un globo aerostático cayó en Teotihuacán, Estado de México, tras chocar con cables eléctricos, dejando a dos turistas londinenses lesionados. El accidente reactiva las alarmas sobre la seguridad en estos… pic.twitter.com/NVD1f3gldF — NX Noticias (@NXNoticias) March 16, 2026

Turistas extranjeros resultan lesionados tras descarga eléctrica

Las dos personas que viajaban en el globo son turistas provenientes de Londres, Inglaterra, quienes resultaron con lesiones y quemaduras provocadas por la descarga eléctrica.

Tras el incidente, equipos de emergencia acudieron al lugar para brindarles atención inmediata. Posteriormente, los visitantes fueron trasladados a la Ciudad de México, donde quedaron internados en un hospital privado para recibir tratamiento especializado. Hasta el momento, las autoridades no han informado el estado exacto de salud de los afectados.

Autoridades investigan el accidente del globo aerostático en Teottihuacán

Tras el incidente, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que ya inició una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido.

La autoridad aeronáutica buscará determinar si el vuelo cumplía con las medidas de seguridad necesarias, las condiciones en las que se realizó el descenso y si hubo alguna negligencia durante la operación.

Los vuelos en globo aerostático son una de las principales atracciones turísticas en Teotihuacán, ya que permiten observar desde el aire las pirámides y el valle que rodea la zona arqueológica.

Sin embargo, en los últimos años también se han registrado algunos incidentes relacionados con estas aeronaves, lo que ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la regulación y supervisión de este tipo de servicios turísticos.