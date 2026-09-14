¿Te afiliaron a un partido sin tu permiso? Dónde y cómo denunciar el uso indebido de tus datos

Descubrir que estás inscrito en el padrón de un partido político sin haber dado tu consentimiento no solo implica una falta administrativa, sino una violación directa a tu derecho de libre asociación y al manejo indebido de tus datos personales. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) permite realizar un trámite para consultar y solicitar la baja del padrón de militantes, los ciudadanos afectados tienen la facultad legal de ir un paso más allá y denunciar formalmente a las organizaciones políticas que utilizaron indebidamente su información para abultar sus listas de afiliados de forma ilegal.

¿Qué hacer si un partido político me afilió sin mi consentimiento?

Para proceder legalmente y exigir responsabilidades, los afectados cuentan con dos vías principales ante las autoridades electorales del país. La primera es la presentación de una Queja o Procedimiento Sancionador Electoral ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE o las Juntas Locales y Distritales, donde se investiga el uso indebido de los datos del padrón y se imponen multas económicas multimillonarias a los partidos infractores. Por otro lado, si existió falsificación de firma o huella en las cédulas de afiliación presentadas por las fuerzas políticas, el caso puede denunciarse penalmente ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) de la FGR.

¿Quieres revisar tu afiliación partidista y solicitar tu baja? ☝️



Verifica tu estatus en el sistema del INE con tu Clave de Elector, descarga tu comprobante y acude al módulo. El partido tiene 11 días hábiles para tramitarlo. 🗓️



Protege tus derechos: https://t.co/EMOS3nqOrX pic.twitter.com/tvOwOPZZN0 — @INEMexico (@INEMexico) September 10, 2026

Requisitos y evidencias para presentar tu denuncia formal:



Comprobante de búsqueda oficial: Descarga la constancia en formato PDF que emite el sistema de consulta de afiliados

Descarga la constancia en formato PDF que emite el sistema de Escrito formal de queja: Presenta un documento dirigido al INE donde manifiestes bajo protesta de decir verdad que jamás firmaste una solicitud de afiliación ni entregaste documentos personales a dicha fuerza política .

Presenta un documento dirigido al INE donde manifiestes bajo protesta de decir verdad que una solicitud de afiliación ni entregaste documentos personales a dicha . Identificación oficial vigente: Adjunta copia legible por ambos lados de tu credencial para votar (INE), la cual servirá a las autoridades para realizar los peritajes correspondientes y cotejar la firma con las presuntas cédulas que el partido presente en su defensa.

Adjunta copia legible por ambos lados de tu credencial para votar (INE), la cual servirá a las autoridades para realizar los peritajes correspondientes y cotejar la firma con las presuntas cédulas que el partido presente en su defensa. Solicitud de sanción y baja: Exige dentro del expediente que el INE ordene la eliminación inmediata de tus registros y que abra una investigación para sancionar económicamente a la agrupación responsable.

En caso de que quieras darte de baja como militante de un partido político, aquí te dejamos el paso a paso para realizarlo.