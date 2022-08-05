Agosto, el inicio de la temporada alta de huracanes 2022 en Atlántico

Las condiciones atmosféricas y oceánicas favorecerán una temporada de huracanes 2022 superior a lo normal en el Atlántico, que tendrá un mayor pico de actividad de agosto a octubre, alertó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

Los meteorólogos redujeron ligeramente la probabilidad de una temporada más activa este año, al pasar de 65 a 60 por ciento; mientras que la probabilidad de una actividad normal es de 30 por ciento.

Rick Spinrad, administrador de la NOAA, explicó que la temporada de huracanes 2022 está entrando a los meses pico, ya que entre agosto y octubre se podrían desarrollar más tormentas tropicales.

Según los pronósticos, para este año se esperan de 14 a 20 tormentas tropicales con nombre, de las cuales seis o 10 podrían convertirse en huracanes, y de ellos, cinco superarían la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

Hasta ahora, la temporada ha tenido tres tormentas tropicales con nombre y ningún huracán en el Atlántico, se trata de “Alex”, “Bonnie” y “Colin”.

“Aunque ha sido un comienzo relativamente lento de la temporada, esto no es inusual y por lo tanto, no podemos permitirnos bajar la guardia”, dijo Deanne Criswell, administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Esto es especialmente importante a medida que entramos en la temporada alta de huracanes, ya que el próximo Ida o Sandy podrían estar al acecho.

La Niña favorecerá una temporada alta de huracanes 2022

De acuerdo con la NOAA, hay condiciones atmosféricas y oceánicas como La Niña que favorecen una temporada de huracanes 2022 más activa de lo normal en el océano Atlántico.

La Niña es un fenómeno que ocasiona un enfriamiento a gran escala de la temperatura en la superficie central y oriental del Pacífico ecuatorial, además genera cambios en los vientos, la presión y las precipitaciones.

Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional de EU, hizo un llamado para que las familias estén preparadas con un plan de evacuación en caso de que un huracán amenace su ciudad.

Por su parte, Gina Raimondo, secretaria de Comercio de Estados Unidos, pidió a la población estar atenta a medida que avancen los meses pico de la temporada de huracanes 2022: agosto, septiembre y octubre.

“Los expertos brindarán los datos y los servicios necesarios para ayudar a las comunidades a volverse resilientes a los huracanes y preparadas para el clima durante el resto de la temporada”, añadió.

La temporada de huracanes 2022 en el océano Atlántico terminará el próximo 30 de noviembre.

