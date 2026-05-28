”Le va a quedar el trauma”: Madres exigen justicias tras agresión a niño de 7 años en baños de primaria en Nuevo León por alumnos de quinto grado

¡Indignación en Nuevo León! Un grupo de madres de familia exigen justicia por un pequeño de 7 años, que fue agredido en los baños de una escuela primaria por alumnos de quinto año de la misma institución, ubicada en el municipio de Monterrey; piden ser escuchadas, así como una resolución al caso.

Los presuntos responsables del ataque continúan asistiendo a clases con normalidad, lo que ha desatado la indignación de las madres.

“El niño tiene siete años, entonces se le va a quedar al niño de por vida el trauma yo creo”, explicó Mayra Elizondo, madre afectada.

Así ocurrió la agresión a menor de 7 años en baños de primaria

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en la Escuela Primara Julio Ruelas, cuando cinco niños de quinto grado, acorralaron al menor de 7 años en los sanitarios para posteriormente bajarle el pantalón y comenzar a “bromear” con él.

Ante esto, madres de familia pidieron hablar con la directora de la institución; sin embargo, la reunión no ocurrió hasta el pasado miércoles 27 de mayo 2026, en la que la respuesta no fue lo que esperaban.

La directora de la escuela aseguró que las autoridades regionales serán las que se encarguen del caso hasta el próximo viernes, justo una semana después de la agresión al menor, por lo que las madres tendrán que tratar directamente con ellos.

“Estoy cumpliendo con lo que me compete, les digo a ustedes si tienen inquietud, ya lo tienen que tratar con ellos para que ellos les den a ustedes una respuesta”, dijo la directora de la Primaria Julio Ruelas.

Madres de familia temen que la agresión se repita en la primaria

El caso del menor atacado en el baño de primaria causó indignación en Nuevo León, pues los presuntos señalados continúan asistiendo con normalidad a la escuela, ya que no se les puede negar el derecho a estudiar.

“Que nos atiendan que no den la cara nada más, que no de darnos una cita y estarnos moviendo a cada rato (...) Todas tenemos hijos en esta primaria, por eso estamos aquí”, explicó Mayra Elizondo, madre afectada.

Los padres de familia continuarán insistiendo por una respuesta, ya que el menor de segundo grado de tan solo siete años, presentó afectaciones psicológicas luego de lo sucedido en los baños de la primaria.

Además, temen que la situación se pueda repetir por la mala conducta de los jóvenes y las deplorables instalaciones de los sanitarios del plantel.