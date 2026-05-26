“La Jefa”: el caso Arisbel “N” sacude al morenismo en Morelos

El nombre de Arisbel “N” se convirtió en uno de los más incómodos para el morenismo en la entidad. La excandidata de Morena a la alcaldía de Atlatlahucan y exconsejera estatal del partido, hoy permanece bajo prisión preventiva acusada de delincuencia organizada, en medio de un caso que sigue generando presión y cuestionamientos sobre los personajes cercanos al poder político en Morelos.

Asesinato de Israel Pérez González

Hasta el momento, el caso sigue generando fuertes cuestionamientos, sobre todo después de que versiones relacionadas con la investigación federal apuntan a que Arisbel “N” podría estar vinculada con él.

Asesinato de Israel Pérez González, exalcalde de Tetela del Volcán, localizado sin vida y con huellas de violencia en marzo de 2023.

Las investigaciones también apuntan a su presunta participación en el atentado contra Hugo Bobadilla, exedil de Ocuituco, quien en 2021 habría sido atacado tras negarse presuntamente a colaborar con grupos delictivos de la zona oriente.

De acuerdo con testimonios y versiones relacionadas con el caso, Arisbel “N” era identificada por algunos integrantes del crimen organizado con el apodo de “La Jefa”.

En redes sociales y eventos públicos, la hoy detenida aparecía de manera constante junto a figuras del morenismo en Morelos.

Ahora, su detención y los señalamientos en su contra vuelven a colocar bajo la lupa a distintos personajes políticos relacionados con su entorno.

En medio de este escándalo, también surge el nombre de Raúl Tadeo Nava, exalcalde de Cuautla y exdirector del Cecyte, quien ya habría rendido declaración ante la FGR.

Mientras las investigaciones avanzan y los señalamientos crecen, también aumentan los cuestionamientos sobre por qué personajes como Tadeo Nava y Arisbel “N”, identificada como “La Jefa”, nunca fueron investigados, separados o exhibidos por el gobierno de Morelos encabezado por Margarita González Saravia, pese a las versiones, rumores y señalamientos que desde hace tiempo ya circulaban en la zona oriente del estado.