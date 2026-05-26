Rocha e Inzunza declaran ante la FGR tras señalamientos de EU

El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros exfuncionarios acudieran a declarar ante autoridades ministeriales en Culiacán, Sinaloa.

La comparecencia ocurre en medio de investigaciones y señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”.

El caso también volvió a poner bajo la lupa a la Fiscalía de Sinaloa y a exmandos policiacos acusados de proteger operaciones del crimen organizado.

¿Por qué declararon Rubén Rocha e Inzunza en Culiacán?

De acuerdo con los reportes, Rocha Moya e Inzunza acudieron este martes a instalaciones ministeriales en Culiacán para rendir declaración.

La presencia de ambos funcionarios llamó la atención porque la diligencia se realizó en oficinas relacionadas con la Fiscalía estatal, institución que en meses recientes ha sido señalada por presuntos vínculos de algunos exfuncionarios con el narcotráfico.

Además de Rocha e Inzunza, también fueron citados, Juan de Dios Gámez Mendívil, Marco Antonio Almanza Avilés y Dámaso Castro Saavedra. Los funcionarios evitaron a la prensa al llegar escoltados y a bordo de camionetas con vidrios polarizados.

El caso de Dámaso Castro generó especial atención luego de que autoridades estadounidenses lo señalaran por presuntamente recibir dinero de “Los Chapitos”.

Según las acusaciones difundidas, el exvicefiscal habría recibido pagos mensuales a cambio de alertar sobre operativos policiacos y brindar protección al grupo criminal.

Durante su salida de las instalaciones ministeriales, Castro negó cualquier vínculo con el narcotráfico. “No tenemos nada que ver con eso”, respondió ante cuestionamientos de reporteros.

También afirmó que confía en las investigaciones y aseguró que esperará la integración de la carpeta correspondiente. Otro de los personajes que acudió a declarar fue Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación Estatal.

Autoridades estadounidenses lo señalan de presuntamente recibir sobornos para permitir operaciones del crimen organizado en Sinaloa. Sin embargo, Almanza rechazó las acusaciones y aseguró que nunca perteneció a ningún grupo delictivo. “31 años fui policía investigador”, declaró ante medios de comunicación.

Incluso aseguró que viajaba frecuentemente a Arizona únicamente por actividades personales y agrícolas relacionadas con cultivos de alfalfa en Sonora.

¿Quiénes faltan por comparecer ante la Fiscalía?

Las autoridades todavía esperan la comparecencia de otros tres personajes mencionados en investigaciones estadounidenses.

Entre ellos se encuentran:



José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”

Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”

Juan Valenzuela Millán, conocido como “Comandante Juanito”

Los tres son señalados por presuntos nexos con “Los Chapitos” y por supuestamente facilitar operaciones criminales en Sinaloa.

Caso Héctor Melesio Cuén vuelve a aparecer en la polémica

El caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén, recobró importancia. Versiones difundidas en medios señalan que la anterior fiscal estatal, Sara Bruna Quiñónez, habría presentado una versión distinta de los hechos relacionados con el crimen.

El caso tomó fuerza luego de declaraciones atribuidas a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien aseguró que Cuén habría sido asesinado en el mismo lugar donde presuntamente fue citado Rocha Moya.

Hasta ahora, las investigaciones continúan y las autoridades no han informado si habrá nuevas imputaciones o acciones judiciales derivadas de las comparecencias.