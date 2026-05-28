Video capta ataque a machetazos contra dos jóvenes en el centro de Silao, Guanajuato

Cámaras captaron el momento exacto en que dos sujetos agreden a golpes con machetes contra unos muchachos sin decir una sola palabra afuera de depósito de cerveza en Silao, Guanajuato.

Las imágenes de la agresión salieron a la luz, provocando reclamos directos hacia la policía municipal por la falta de respuesta rápida.

Sorprenden a jóvenes a machetazos afuera de un depósito

El ataque ocurrió exactamente en las inmediaciones de la colonia López Mateos, en la zona centro de Silao. En la grabación se observa a dos jóvenes que platicaban afuera de un establecimiento de venta de cerveza.

De repente, dos hombres con machetes grandes aparecieron y, sin decir una sola palabra, comenzaron a soltar de golpes contra los muchachos, quienes intentaron correr para salvarse.

El miedo a salir a la calle en la colonia López Mateos

La delincuencia tiene contra la pared a los habitantes del centro. La señora Gloria, vecina del sector, comentó que el miedo a caminar por ahí es constante, ya que los ladrones andan buscando a quién quitarle lo que trae y el jalón de cadenas es algo que pasa seguido.

Explicó que le ha tocado ver cómo intentan asaltar a las personas a plena luz del día en estas calles que suelen ser muy concurridas.

Captan brutal agresión a machetazos contra jóvenes en plena zona centro



Habitantes y comerciantes de la colonia López Mateos, en Silao, #Guanajuato, exigen con urgencia mayor patrullaje e intervención policial tras difundirse un video donde dos jóvenes son sorprendidos y… pic.twitter.com/q15tTsERw4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

Obreros y empleados se llevan la peor parte por las noches

El temor de los colonos aumenta cuando cae el sol. La señora Manuela platicó que la gente ya sale con mucha precaución y prefiere guardarse temprano en sus casas.

Comentó que el peligro más grande lo viven los trabajadores que entran o salen de noche de sus turnos en las fábricas, porque los delincuentes ya no se conforman con quitarles el dinero o sus pertenencias, sino que además los golpean con saña antes de huir.

Las cámaras de la policía están de adorno ante las pandillas

Además de los asaltos comunes, los comerciantes reportaron que hay grupos de pandillas que se agarran a pelear con machetes en las esquinas. Lo que más indigna a los locatarios es que en la zona hay cámaras de monitoreo conectadas a la policía, pero aseguran que nadie interviene ni manda ayuda cuando empiezan las riñas.

Los delincuentes aprovechan que las calles se quedan solas para hacer de las suyas.

Comerciantes exigen patrullajes reales y que no vayan de paso

Los dueños de los negocios céntricos piden que la policía municipal cambie su forma de trabajar. Ángel Espinoza, comerciante afectado, denunció que las patrullas casi nunca pasan por el lugar, y que cuando llegan a pasar, solo van de largo.

Exigió que los policías se bajen de las unidades, se paren y vigilen de verdad la localidad de La Victoria y el centro.