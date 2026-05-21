“La tierra rugió”: Alarma en Abasolo por grietas, desprendimiento de rocas y fallas geológicas en el “Brinco del Diablo”

La preocupación volvió a crecer en Abasolo luego de que habitantes de colonias cercanas al conocido “Brinco del Diablo” reportaran movimientos de tierra y desprendimiento de rocas en una de las zonas consideradas de mayor riesgo geológico del municipio.

De acuerdo con el Atlas de Riesgo municipal, en Abasolo existen ocho fallas geológicas activas, además de tres zonas identificadas con inestabilidad de laderas. Una de ellas atraviesa precisamente el área conocida como el “Brinco del Diablo”, ubicada cerca de las colonias Lomas de Santa María y Guadalupe.

Vecinos relataron a Azteca Noticias que hace un par de meses sintieron una especie de temblor acompañado de sonidos provenientes del subsuelo: “Pues que tembló… se oía algo abajo de la tierra, pues que corría”, contó Manuel Espinoza, habitante de la zona. Otros residentes describieron el movimiento como una vibración inusual bajo la superficie.

Alerta en Abasolo: ¿Qué pasa en el “Brinco del Diablo”?

Después del súbito movimiento, habitantes observaron cómo varias rocas se desprendieron de la ladera del cerro, generando temor entre quienes viven cerca del sitio. Aunque desde entonces no se han registrado más movimientos perceptibles, las consecuencias de las fallas geológicas continúan visibles en distintas partes del municipio.

Calles agrietadas, bardas inclinadas, viviendas cuarteadas y puertas deformadas forman parte del panorama cotidiano en algunas zonas del centro de Abasolo.

¿Qué daños han provocado las fallas geológicas?

En la calle Heroico Colegio Militar, una de las vialidades más afectadas, pueden observarse daños estructurales notorios: “Mi casa ya está cuarteada, de las esquinas ya está cuarteada”, relata Carolina, vecina afectada.

José Luis Ortiz explicó que incluso comercios han sufrido problemas debido al movimiento constante del terreno: “Una zapatería anda poniendo una cortina pero no queda… por la misma falla”. Según el Atlas de Riesgo, estas fallas presentan actividad paulatina y tienen longitudes de entre 4 y 8 kilómetros, afectando principalmente las zonas norte y centro del municipio.

¿Existe riesgo de un nuevo movimiento en Abasolo?

Autoridades de Protección Civil informaron que fueron colocados nueve testigos de monitoreo, principalmente en escuelas, para detectar si las grietas continúan expandiéndose.

El alcalde de Abasolo, Job Eduardo Gallardo Santellano, aseguró que hasta el momento no se han detectado desplazamientos anormales ni réplicas significativas. Sin embargo, se advierte que los hundimientos pueden provocar ruptura de líneas de agua, drenaje e incluso poner en peligro infraestructura urbana y ductos que atraviesan estas zonas.

Mientras las autoridades mantienen vigilancia en la zona, entre los habitantes persiste una mezcla de incertidumbre y resignación. La pregunta sigue en el aire: ¿están realmente preparadas las ciudades para convivir con fallas geológicas activas bajo sus calles y viviendas