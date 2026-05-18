“Quisiera cerrar los ojos y ver que mi esposo está ahí”: Se cumplen más de 20 días de la desaparición de César y su hermano en Chiapas

“Duele mucho no saber nada de él”. Se suman 24 días de la desaparición de César de 27 años, junto con su hermana, Ismael Ramírez León, quienes fueron vistos por última vez en la comunidad de Amatenango del Valle, Chiapas, tras salir a trabajar en la ganadería.

El caso de César y su hermano está lleno de omisiones por parte de la Fiscalía Estatal, lo que tiene a su esposa y dos hijas totalmente angustiadas.

“A veces quisiera cerrar los ojos, volverlos a abrir y ver que mi esposo está aquí con nosotros”, contó Ana Cristina Díaz, esposa de César.

”Ahí vengo”: Las últimas palabras de César antes de desaparecer en Chiapas

La última vez que Ana Cristina supo de su esposo fue un viernes en la tarde, cuando César le avisó que iría a vacunar al ganado, le aseguró que no se tardaría, pues sería algo rápido; sin embargo nunca regresó a casa.

“Fueron las últimas palabras que escuche de él ‘Ahí vengo’, desde esa tarde como a las 5 (...) En adelante, ya no supe nada, no sé en dónde está”, explicó la esposa de César Ramírez León, en una entrevista telefónica con Azteca Noticias.

Ana Cristina asegura que la tristeza de no saber de él, la está invadiendo. Afirma que César es un hombre que únicamente se ha dedicado a trabajar en la ganadería, además de ser el padre de dos pequeñas niñas.

“Somos personas trabajadoras, personas humildes que no nos dedicamos a otra cosa más que a trabajar (...) A vivir al día con lo que trabajamos”, contó Ana.

Brigadas de búsqueda no encuentras rastro de César y su hermano en Chiapas

Hasta el momento, lo único que han hecho las autoridades es realizar la “brigada de búsqueda” en el camino a Nuevo León, que fue el último lugar en el que supuestamente fue visto; sin embargo, no encontraron nada.

La esposa de César asegura que Atenango del Valle, no pasaban este tipo de cosas, asegurando que eran una comunidad muy tranquila, sin pensar o enfrentar la situación de personas desaparecidas.

Esposa de César pide ayuda para encontrar a César

Ante la falta de resultados e irregularidades en el caso de la desaparición de César, habitantes han salido a manifestarse. Además, algunos de ellos acudieron al Palacio de Gobierno para pedirle a las autoridades que se apiaden de ellos y los ayude a encontrar a César e Ismael Ramírez León.

“Yo pido al Gobierno que nos ayude y que por favor nos ayude a localizar a nuestros familiares (...) Son personas humildes, trabajadores”, dijo Ana Cristina.