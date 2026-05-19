¿El negocio redondo de Veracruz? El millonario costo del Estadio Luis “Pirata” Fuente que beneficia a Morena y sus ‘compadrazgos’

Todo indica que la rehabilitación del Estadio Luis “Pirata” Fuente se trata de un negocio bien planeado entre Cuitláhuac García Jiménez y los hermanos Vives, representantes de CF de Veracruz, un “pequeño negocio” en el que ahora Rocío Nahle, gobernadora del estado también está involucrada.

Y es que lo que comenzó con una obra que tendría que costar más de 500 millones de pesos, el precio final superó los mil 600 millones de pesos, de los cuales 160 están en observación de la Auditoría Superior de la Federación por falta de transparencia.

“Se llama corrupción (...) La gobernadora actual lo reconoció, es más, ella fue quien dio a conocer ese dato a la sociedad y ahora simplemente lo encubre”, explicó Carlos Ronzón, politólogo.

Acusan desatención en servicios públicos por millonario gasto en el estadio

Para la oposición, el manejo de recurso públicos NO comprobados a más de medio año de la observación, abre dudas sobre la transparencia del Gobierno de Rocío Nahle en Veracruz, asegurando que son millones de pesos tirados a la basura.

“Son miles de millones de pesos tirados a la basura que no están funcionales y que son parte de la corrupción del gobierno de Cuitláhuac (...) Ojalá la Ley lo alcance, lo persiga y se pueda ejecutar como se debe ejecutar”, compartio Adolfo Ramírez, Dirigente del PRI en Veracruz.

Por su parte, los especialistas en políticas públicas, el recurso invertido en la remodelación del Estadio Luis “Pirata” Fuente, no cuenta con un verdadero beneficio para las y los ciudadanos, pues a la población le hace falta pavimentación, alumbrado o servicio de drenaje.

“Falta en el pavimento, el drenaje o el alumbrado de tu colombia,que se vaya la luz a cada ratito, ahí está el dinero”, explicó Carlos Ronzón, politólogo.

¿Quiénes ganan con el ‘Piratas F.C.’? Señalan beneficio a empresarios vinculados a Morena

Hoy, los ciudadanos se preguntan quién realmente se verá beneficiados por la inversión pública, pues los que tiene el comodato son los empresarios José Carlos y Renée Vive Gómez, hijos de Renée Vives, vinculados al morenismo de Veracruz.

Por otro lado, con el anuncio de Rocío Nahle sobre la llegada del equipo “Piratas F.C”, luego de mantenerse como un elefante blanco por dos años, la oposición teme que la revisión de cuentas y las investigaciones queden en el olvido.

“Todo se paga con nuestros impuestos y sin embargo, las ganancias se las quedan unas cuantas personas, compadrazgos, amigos (...) Ahora Morena piensa que porque va haber fútbol la gente va a votar, como si no tuvieran la capacidad de razonar su voto”, explicó Carlos Ronzón, politólogo.