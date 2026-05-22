Entre extorsiones y poder: la sombra de alcaldes morenistas en distintos estados

Ahí tiene a la destituida presidenta municipal morenista de Jiquipilas, Chiapas, Blanca Yanet Chiu López; esa mujer, más la directora de obras públicas y varios funcionarios más, extorsionaron a una empresa avícola.

Morenistas en la mira

Le querían cobrar un millón de pesos para dejarla operar si no denuncian y hacen escándalo; Chiu López seguiría sobornando a otras empresas y personas. Igualito era el caso del también morenista exalcalde de Tequila, Diego Rivera, que hostigaba y extorsionaba a todo el municipio.

Además de cometer múltiples actos de abuso de poder. Se sentía intocable por ser parte de Morena y del Cartel Jalisco Nueva Generación. Esta semana también estalló el caso del prófugo alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián; llegó al poder junto con López en el 2018 y estableció una red criminal de extorsionadores.

Recibió financiamiento del Cártel del Pacífico y supuestamente los dejó operar. El hermano de Corona, Damián, además está acusado de asaltar y extorsionar a comerciantes y transportistas.

“Estoy presto a que se me investigue; tú sabes que en este oficio hay muchos enemigos políticos”, mencionó Jesús Corona Damián, alcalde prófugo de Cuautla.

Estuvo presto, pero para escapar y lo que faltaba, trascendió esta foto donde Corona, Damián y otros dos alcaldes de Morelos, ya detenidos por extorsión, el de Atlatlahuacan y Yecapixtla, aparecen en camarilla con el senador morenista Víctor Mercado.

Todos presumiendo el más reciente libro de López Obrador; ahora Mercado trata de deslindarse. “Fue una posada para todos los líderes y gente que de alguna manera estuvieron participando en las campañas y me ayudaban, ¿no? Sacan esa foto nada más, pero hay muchísima gente”, dijo Víctor Mercado, senador de Morena.

Extorsión, abuso de poder y redes criminales

Víctimas de continuas extorsiones, como los hombres camión y productores de campo, piden que dejen de pegarles como piñata. Andan por el país sin saber si van a regresar a sus casas o van a morir o desaparecer.

“Nada más en el mes de enero, para que se den una idea, hubo 18 desaparecidos. “Todavía no los encontramos; se concentra en el Estado de México, en el Estado de Puebla, en el Estado de Guanajuato, en el Estado de Jalisco”, dijo David Estévez, presidente de Antac.

La secretaria de Gobernación, como si faltara algo, les echó a la policía para que no llegaran al palacio de Cobian, pero no se rindieron y llegaron; ahí solo les dieron promesas.

Además de mesas de trabajo con funcionarios de Gobernación, Economía, Conagua y la CFE. “No hubo ninguna solución. Nosotros vamos a tener que seguir en pie de lucha y estamos exigiendo una reunión con personal, con gente de nivel”, dijo David Estévez, presidente de Antac.

No es de extrañar que la gente esté cansada de Morena y que así le vaya a candidatos morenistas. "¿Por qué me besas” dijo la mujer que le aventó una limonada a Tony Flores, quien busca una diputación en las próximas elecciones locales de Coahuila.

El candidato que dice ser el amigo del pueblo es mejor conocido como “Lord Lamborghini” por su ostentoso estilo de vida. Su candidatura provoca polémica porque enfrenta acusaciones criminales en Estados Unidos.

“Tiene un juicio abierto en Estados Unidos de América por abuso sexual a una menor. También tiene señalamientos por tener nexos con el crimen organizado”, dijo Mónica Escalera, coor. Movimiento Ciudadano Coahuila.