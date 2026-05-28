“Es la misma porquería”: Ciudadanos rechazan gestión de Alejandro Armenta ante masacres, ola de violencia y desaparecidos en Puebla

¿El gobierno de Puebla es confiable? La respuesta es un rotundo no. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que 7 de cada 10 poblanos no confían en Alejandro Armenta Mier, gobernador del estado, una cifra que refleja el descontento social de su administración.

Y es que cómo podrían tener confianza en medio de una ola de inseguridad en Puebla, que ha rebasado al gabinete de este gobernador.

“Como en todos lados es la misma cosa, la misma porquería (...) Yo lo invitaría a que haga su chamba”, explicó Omar Díaz, ciudadano.

Más de mil homicidios en Puebla: Cifras de violencia sacuden al estado

Hechos no palabras. En la administración de Alejandro Armete Mier, es decir del 2025 a lo que va del 2026, se han registrado mil 149 víctima de homicidios dolosos, además de dos muertos al día, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Un ejemplo es el caso de Blanca Adriana, la mujer que fue encontrada sin vida tras acudir a una clínica estética en Huauchinango, Puebla. Un lugar que no estaba regulado por las autoridades estatales.

O la masacre de 10 personas en Tehuitzingo, donde asesinaron a sangre fría a toda una familia, entre ellos a una bebé de meses de nacida.

“No puede uno confiar en ellos porque pues no hacen nada”, compartió Alicia Florencio, una ciudadana, para los micrófonos de Azteca Noticias.

Cablebús, helicóptero y la Feria de Puebla: Acusan opacidad en los proyectos de Armenta

A los casos de violencia y desaparición en Puebla, se suma que la administración de Armenta Mier es opaca en sus proyectos como el cablebús, la feria de Puebla, entre otros, todo con el uso del erario. Y para muestra está el uso del helicóptero y su información que estará oculta por cinco años.

“Los servidores públicos o funcionarios tenemos la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, recordemos que no es dinero de los funcionarios, es dinero de la gente, del pueblo”, explicó Delfina Pozos, diputada local de Puebla por el PRI.

”Lo importante es trabajar”: Alejandro Armenta minimiza las encuestas y descontento de los poblanos

A pesar de las críticas y la insatisfacción de la población, al morenista parece no importarle, tomándose a chiste la opinión de los ciudadanos, a esos que supuestamente prometió escuchar y proteger. Esto fue lo qué dijo Alejandro Armenta Mier.

“Y las encuestas, yo respeto (...) Miren yo salgo a la calle, yo respeto a todos; unas me ponen en primer lugar de gobernadores, unas en quinto, sexto, séptimo, octavo y otras nos ponen hasta el final, entonces lo importante es trabajar”, expresó el gobernador de Puebla.