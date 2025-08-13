Periodistas son agredidos tras liberación de Martha Camacho, presidenta del DIF en Campeche

Martha Camacho, presidenta del DIF municipal de Campeche, fue detenida durante la madrugada del pasado domingo 10 de agosto, tras protagonizar un accidente con un motociclista mientras conducía en presunto estado de ebriedad.

Tras varios días de investigación, la funcionaria Martha Camacho fue puesta en libertad tras lograr un acuerdo reparatorio concretado por la aseguradora; sin embargo, durante su salida de los juzgados, se presentó una nueva polémica entre personas que la acompañaban y reporteros de diferentes medios de comunicación.

En imágenes registradas por los comunicadores se observa cómo, mientras intentaban realizar una entrevista, acompañantes de la presidenta del DIF impidieron que se acercaran y, en una actitud prepotente, trataron de amedrentar a los periodistas.

En el video se muestra que un hombre, vestido con una playera roja, interviene a uno de los reporteros, lo toma del brazo e intenta arrebatarle su dispositivo móvil; sin embargo, al observar estas acciones, otro comunicador se suma, por lo que el agresor, al ver que siegue siendo grabado, decide soltarlo.

La presidenta del DIF municipal de #Campeche, Martha Camacho, fue liberada tras permanecer detenida por 48 horas debido a un accidente vial.



La funcionaria obtuvo su #libertad a través de un acuerdo reparatorio gestionado por su aseguradora. Sin embargo, al salir de las…

En ese momento, una mujer más entra a escena y, al notar que los ánimos se estaban ‘calentando’, decide llevarse al presunto colaborador de Martha Camacho.

Mientras esto sucede, la presidenta del DIF municipal de Campeche logra evadir a la prensa y se va del sitio sin rendir declaraciones, mientras que, sus colaboradores, deciden alejarse caminando de la zona.

¿Qué fue lo que pasó con la presidenta del DIF Campeche?

Martha Camacho, funcionaria municipal, presuntamente conducía en estado de ebriedad sobre la avenida López Portillo cuando no respetó la señal de alto y colisionó contra un motociclista.

El joven sufrió lesiones graves en ambas piernas y fue trasladado de emergencia a un hospital. El impacto provocó daños en la parte frontal del vehículo de la funcionaria.

Tras el accidente, Martha Camacho fue detenida en el lugar y puesta a disposición del juez cívico para deslindar responsabilidades.