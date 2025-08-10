Detienen a presidenta del DIF municipal Campeche tras atropellar a joven; la acusan de conducir ebria

Durante la madrugada del domingo 10 de agosto, Martha Camacho, presidenta del DIF municipal de Campeche, fue detenida por autoridades estatales tras protagonizar un accidente, donde un motociclista se vio involucrado en la capital del estado.

Horas después de su arresto, la funcionaria fue captada saliendo de los juzgados; sin embargo, la prensa local reportó que fue agredida mientras intentaban entrevistarla.

¿Qué pasó con la presidenta del DIF Campeche?

Según los reportes extraoficiales, la funcionaria municipal presuntamente conducía en estado de ebriedad sobre la avenida López Portillo, cuando no respetó la señal de alto y colisionó contra un motociclista.

El impacto fue tan fuerte que provocó que el joven derrapara varios metros adelante, mientras que el vehículo que conducía Martha Camacho sufrió daños en la parte frontal.

Se reportó que la víctima sufrió lesiones graves en ambas piernas, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Tras el accidente, autoridades detuvieron a la mujer en el lugar y fue puesta a disposición del juez cívico para iniciar el proceso de deslinde de responsabilidades.

Liberan a presidenta municipal del DIF Campeche

Tras la detención, Camacho fue escoltada rápidamente, mientras transeúntes grababan cómo la funcionaria era subida a una de las unidades oficiales.

Más tarde se informó que la presidenta del DIF fue liberada, aunque continúa bajo investigación para determinar su responsabilidad en el accidente y los posibles cargos legales que podrían derivarse.

Reportes señalan que, al momento de su salida, un exdirector jurídico de la Administración Portuaria Integral de Campeche, intervino de manera agresiva para impedir que la prensa entrevistara a la funcionaria.

Hasta el cierre de esta nota, Biby Rabelo, alcaldesa del municipio, no proporcionado más información sobre lo ocurrido ni sobre posibles sanciones.

¿Quién es Martha Camacho?

Martha Camacho se desempeñó como regidora en la alcaldía de Campeche durante el mandato de Biby Karen Rabelo de la Torre en el periodo 2021-2024.

Durante la campaña para la reelección de Rabelo, la funcionaria fungió como su suplente, para después fungir como la actual presidenta del DIF, para estar al frente de programas sociales para la población vulnerable del municipio.