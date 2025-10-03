En la marcha del 2 de octubre por 57 años de la matanza de Tlatelolco, la violencia también estuvo presente en la Ciudad de México (CDMX) este jueves en el Centro Histórico, principalmente, en el Zócalo capitalino.

Las escenas que se registraron quedaron para recordarse, pues entre los manifestantes hubo personas que se fueron con todo contra el inmobiliario que encontraban a su paso, pero también contra los policías.

Graban inicio de agresión a policías en marcha del 2 de octubre en CDMX

Una mujer fue captada como una de las que inició la agresión contra la policía capitalina en la marcha. Primero pintó a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y luego los insultó.

Aunque la mayoría de los que vandalizaron y robaron negocios en el Centro Histórico de la Ciudad de México estaban encapuchados, a algunos se les pudo ver la cara.

Saquean establecimientos del Centro Histórico en plena marcha

Ya en los saqueos a negocios, específicamente a joyerías, además de estos encapuchados, se observó a una persona en aparente situación de calle, robándose algunos artículos de la tienda. Lo mismo hizo una mujer que llevaba una cámara fotográfica y otras tres personas.

Un encapuchado fue visto robando un escudo a un policía y luego lo pateó cuando se lo llevan herido. A los que sí se les vio la cara fue a tres sujetos que también participaron en el vandalismo y las agresiones.

Policía de CDMX solo detuvo a una persona tras agresiones en el Zócalo

Sin embargo, pese a la presencia de mil 500 policías, solo hubo un detenido. ¿Un detenido de 350 encapuchados que participaron en esta marcha? Esto quiere decir que, una vez más, se salieron con la suya en total impunidad.

Fueron decenas de personas que perdieron su patrimonio, su fuente de empleo, a manos de estos vándalos, quienes hicieron lo que quisieron. Y lo peor: frente a la policía.