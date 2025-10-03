Revelan cifras finales de las agresiones durante la violenta marcha del 2 de octubre: “Me zafaron el hombro”

La marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México dejó un saldo final de 123 personas lesionadas, de las cuales 94 son policías y 29 civiles. De los oficiales heridos, tres se reportan en estado grave. A pesar de la violencia y los saqueos a joyerías registrados, las autoridades informaron que no hay reporte de personas detenidas.

En respuesta, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció la “valentía” de los policías, anunció un bono de compensación y aseguró que la policía “no reprime"; sin embargo, dejaron en evidencia la incapacidad de las autoridades para controlar la violencia durante la jornada de protestas.

¿Qué pasó en la marcha del 2 de octubre 2025?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) informó que de los 94 policías que requirieron atención médica, tres permanecen hospitalizados en estado delicado. Sus lesiones son graves:



Uno presenta quemaduras en el rostro que comprometen sus vías respiratorias.

que comprometen sus vías respiratorias. Otro tiene un severo golpe en el ojo .

. El estado de salud del tercero es reservado.

Los 29 civiles heridos fueron atendidos por paramédicos en el lugar de los hechos y no requirieron traslado hospitalario.

En relación con los hechos ocurridos durante la movilización del 2 de octubre:

94 elementos de la policía capitalina fueron trasladados a distintos hospitales para su atención especializada; 78 fueron dados de alta durante la noche, 16 permanecen en observación y tres se reportan… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 3, 2025

“Recibí patadas, me arrastraron": El testimonio de las víctimas de la marcha

Entre los oficiales heridos se encuentra Isaura, integrante del agrupamiento femenil Ateneas, quien narró la brutalidad del ataque que sufrió.

“Adolorida, sí me tocó que me pegaran los manifestantes… Recibí patadas, porque me arrastraron con todo y el equipo, y me lesioné, bueno, me zafaron el hombro derecho y patadas en la rodilla y en el cuerpo”, relató la oficial tras ser dada de alta.

Otra de sus compañeras, la oficial Maira, simplemente comentó estar “un poco adolorida pero bien gracias a Dios”, mientras que otro policía confirmó que sus radiografías de la pierna salieron bien, mostrando alivio.

Saqueos en el centro y cero detenidos el 2 de octubre

Además de las agresiones, durante la marcha se registraron actos vandálicos y de rapiña. Se reportó el saqueo de varias joyerías ubicadas en el Centro Histórico. Las autoridades aún continúan realizando los peritajes para determinar el monto de lo robado.

A pesar de la flagrancia de los ataques a policías y los saqueos, el informe final de la jornada concluyó sin ninguna persona detenida por estos hechos violentos.

#MientrasDormía | Violencia en marcha del 2 de octubre



El saldo de la marcha del 2 de octubre en la CDMX fue de 123 heridos (94 policías y 29 civiles), según la SSC. Tres elementos uniformados siguen graves, uno con quemaduras que comprometen sus vías respiratorias. Además, se… pic.twitter.com/rJfpeA9Qns — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2025

Anuncian bono a policías que cubrieron la marcha del 2 de octubre:

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó su solidaridad con los heridos y reconoció “la valentía de las y los policías de la Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones”.

Haciendo un contraste con la masacre estudiantil de 1968, afirmó: “A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime, nuestra policía construye paz”. Anunció que ha instruido un “reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación a esta gran institución de paz”.

