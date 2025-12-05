A menos de una semana de su presentación oficial, las Farmacias del Bienestar enfrentan cuestionamientos por su funcionamiento real en unidades médicas del Estado de México. Lo que se anunció como una red accesible para la entrega de medicamentos opera con retrasos, módulos ausentes y espacios sin personal asignado.

En Naucalpan, donde debía instalarse uno de los primeros puntos, vecinos reportaron que el módulo simplemente no existe en la banqueta, donde solo se observa un puesto de comida y un logotipo, en una zona que describen como insegura para usuarios, particularmente adultos mayores.

Dentro de la unidad médica, el módulo de las Farmacias del Bienestar se encuentra ubicado en la sala de espera, cerrado, sin operación y sin personal propio, pese a que debía estar entregando medicamentos del programa “Salud Casa por Casa”.

Módulos de las Farmacias del Bienestar ausentes y sin operación: usuarios reportan fallas desde el inicio

El anaquel de las Farmacias del Bienestar donde supuestamente se almacenan 5 mil cajas de medicamentos permanece cerrado y solo es abierto por personal de farmacia de la unidad, según testimonios del personal de limpieza. Esto contradice el anuncio oficial de módulos autónomos con operación directa.

Además, los espacios asignados no cuentan con responsables designados, lo que obliga a los usuarios a depender del personal general de la unidad, sin una estructura propia para la entrega de recetas.

Especialistas: Farmacias del Bienestar no cumplen con normas de COFEPRIS

Expertos en políticas de salud calificaron la implementación como insuficiente y sin estándares mínimos. El analista Xavier Tello afirmó que estos puntos no cumplen las normas que COFEPRIS establece para establecimientos denominados farmacias, y que, en el mejor de los casos, sólo podrían considerarse dispensarios médicos, no farmacias formales.

El especialista agregó que la iniciativa carece de una reglamentación clara y que su diseño no garantiza un proceso adecuado de almacenamiento, control ni entrega de medicamentos.

Farmacias del bienestar: sin personal propio y fuera de programas presupuestados

De acuerdo con el diputado Éctor Jaime Ramírez, integrante de la Comisión de Salud, las Farmacias del Bienestar no forman parte de un programa presupuestado, lo que las convierte en “una ocurrencia más”, en un sector donde la improvisación puede poner en riesgo la continuidad de tratamientos médicos.

La falta de personal especializado, inventarios visibles y controles normativos complica su operación y genera incertidumbre en pacientes que dependen de medicamentos continuos.

Expansión limitada: módulos llegarán apenas a tiendas del bienestar

Mientras los problemas persisten en su puesta en marcha, los módulos serán instalados la próxima semana en algunas Tiendas del Bienestar del Estado de México. La meta oficial es llegar a 500 puntos durante 2025, pese a las inconsistencias detectadas en su estructura y supervisión.

Especialistas advierten que sin corregir las deficiencias de origen —normativas, operativas y de personal— la expansión podría replicar las mismas fallas iniciales.