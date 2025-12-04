Productores, líderes ganaderos y pequeños criadores en el norte del país advirtieron que la llegada del gusano barrenador al norte del país ha provocado una emergencia sanitaria sin precedentes para la industria ganadera mexicana. El impacto económico, aseguran, ya supera cualquier crisis reciente.

El presidente de la Unión Ganadera de Sonora, Juan Carlos Ochoa, señaló que los estados exportadores están “sumamente preocupados” por el cierre de la frontera con Estados Unidos, vigente desde mayo, y por la propagación del brote en la región.

La situación ha provocado un rezago de más de 100 mil cabezas de ganado solo en Sonora, además de pérdidas millonarias que continúan acumulándose.

Cierre de frontera con Estados Unidos agrava la crisis por gusano barrenador

El cierre sanitario impuesto por Estados Unidos, comparable únicamente con épocas severas de sequía, ha frenado la exportación de más de 650 mil cabezas de ganado, generando pérdidas superiores a 25 mil 300 millones de pesos, según organizaciones del sector.

Ganaderos como Rubén Silva, pequeño productor en Sonora, señalan que la caída en las ventas ya representa hasta la mitad de sus ingresos, afectando de manera directa a quienes dependen de la comercialización de becerros para subsistir.

”...Tendría de 45, 50 animales para venta y me va a afectar porque prácticamente va a ser la mitad de la ganancia...”

Los productores responsabilizan a autoridades sanitarias por no contener a tiempo la llegada del gusano barrenador por la frontera sur, lo que permitió que la plaga avanzara hacia estados exportadores.

Productores temen que el cierre por gusano barrenador se extienda hasta 2026

El hallazgo de nuevos casos de gusano barrenador en Nuevo León apagó las expectativas de una reapertura temprana.

“Teníamos buenas esperanzas para abrir, pero con este nuevo caso ya no se va a poder”, expresó el ganadero Jacob Gámez.

La preocupación crece porque, según estimaciones del sector, el próximo mes ingresará al mercado nacional otra cantidad similar de ganado, lo que provocará una caída de precios de hasta 40%, afectando desde pequeños ganaderos hasta grandes exportadores.

Reporteros en campo documentaron que múltiples ranchos están expulsando ganado antes del desplome del mercado, mientras la expansión del gusano barrenador sigue acercándose a más regiones productoras del norte.

Estados más afectados por la emergencia sanitaria causada por el gusano barrenador

De acuerdo con estimaciones del sector ganadero, los estados más afectados por el cierre comercial, las pérdidas económicas y la presencia del gusano barrenador son:



Chihuahua

Sonora

Durango

Coahuila

Nuevo León

En todos, la caída del mercado, los costos sanitarios y el rezago en exportaciones han generado un impacto profundo en la cadena de producción.