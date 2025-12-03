El acontecer de Siria Lorena Cruz refleja la creciente vulnerabilidad que enfrentan miles de mujeres activistas y profesionistas en el país, quienes se convierten en blanco de agresiones físicas y sociales debido a su labor. Hace aproximadamente dos años, Cruz fue atacada violentamente por tres hombres y una mujer, una agresión que, a pesar de ser denunciada ante la Fiscalía, no tuvo consecuencias penales. La propia afectada relata que la autoridad optó por la conciliación bajo el argumento de que “no hubo sangre”, una respuesta que evidencia la ligereza con la que se atienden estas situaciones.

Siria Cruz, activista cultural, enfrenta hostigamiento y agresiones en Oaxaca por su trabajo comunitario

Siria Cruz es una trabajadora social que, junto a su esposo Fortunato, impulsa un importante taller de arte. Sin embargo, en San Bartolomé Cuyo de Pez, en los Valles Centrales de Oaxaca, su reconocimiento y éxito han despertado el rechazo. La promotora cultural confiesa que nunca imaginó que su esfuerzo por impulsar el taller provocaría tantas ofensas. Constantemente es ridiculizada y menospreciada por un sector de la comunidad que le niega el derecho de ser reconocida, incluso cuando es nombrada “maestra artesana”.

El hostigamiento ha escalado hasta el punto en que un grupo de pobladores ha solicitado formalmente a la asamblea comunitaria la expulsión de Siria del pueblo. Las amenazas y la presión incesante han llevado a Cruz a vivir en un autoimpuesto confinamiento. “No puedo salir ni a comprar tortillas, porque siempre hay alguien que me insulta al pasar”, afirma, describiendo su vida diaria marcada por el miedo y el encierro.

A pesar de múltiples denuncias, no ha recibido protección o respuesta de las autoridades locales

Pese a haber presentado múltiples denuncias ante las instancias locales y solicitar la intervención del Gobierno Federal, la activista no ha recibido ninguna respuesta o protección. Su desesperación se resume en una pregunta directa y conmovedora a las autoridades: "¿Están esperando que me convierta en una víctima más? ¿Qué buscan, que sea una menos?”.

Además, la activista reflexiona con amargura sobre la narrativa que se construye en torno a las víctimas, anticipando las excusas que se usarían en caso de que le sucediera algo, como inventar vínculos con el narcotráfico o acusaciones de trata de personas.

La región de Valles Centrales concentra el 28% de los asesinatos de mujeres en Oaxaca entre 2022 y 2025

El contexto en Oaxaca es alarmante. Entre el 1 de diciembre de 2022 y el 20 de noviembre de 2025, se registraron 285 asesinatos violentos de mujeres. De las ocho regiones del estado, la de Valles Centrales, donde vive Siria, concentra el 28 por ciento de estos casos. Esta cruda realidad pone en duda las promesas de la política nacional que aseguraban que las mujeres indígenas y afroamericanas tendrían un papel central en la agenda de este sexenio. El caso de Siria Cruz, sin la debida atención oficial, se erige como una dolorosa contradicción a ese compromiso.