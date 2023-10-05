¡Prepara tus maletas! Aerolínea mexicana abre 4 nuevas rutas desde AIFA

Aeroméxico, una de las siete aerolíneas principales de México, anunció que a partir de este 5 de octubre 2023, comenzarán a operar nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La compañía se suma a la lista de aerolíneas mexicanas que abren nuevas rutas a este aeropuerto, esto después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) anunciara que México había recuperado la “Categoría 1” en seguridad aérea.

¿Cuáles son las nuevas rutas de Aeroméxico?

Aeroméxico operará cuatro nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ubicado en el Estado de México (Edomex), estos destinos estarán disponibles a partir del 5 de octubre, ¿Los conoces?

Aguascalientes.

Colima.

Durango.

León.

Se León habrá siete frecuencias semanales y de Aguascalientes otras siete, U, de las 28 frecuencias semanales desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a Durango 14 se trasladarán al AIFA.

Colima se despide de AICM; Aeroméxico operará estos vuelos desde AIFA

Por otro lado, se dio a conocer que todos los vuelos de Aeroméxico que salían desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia Colima ahora operarán únicamente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La aerolínea mexicana tendrá una oferta mensual de poco más de mil vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como una capacidad superior a los 120 mil asientos.

Aeroméxico-Delta expandirán operaciones entre México y Estados Unidos

A través de un comunicado, Aeroméxico anunció que su alianza con Delta incrementará más de 30% la oferta de asientos transfronterizos con la apertura de 17 nuevas rutas, desde siete aeropuertos diferentes de México.

Se espera que estas nuevas rutas comiencen a operar a partir de enero 2024, entre los nuevos destinos que incrementarán la frecuencia se encuentran: Monterrey, Bajío, Querétaro, Mérida, Guadalajara, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).